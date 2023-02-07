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Yalla Kooraمباراة فلامنجو والهلال اليوم 07-02-2023 جودات متعددة || رابط يوتيوب مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية ويلتقي الهلال مع فلامنجو، على ملعب طنجة بالمغرب، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الهلال قد تخطى الوداد المغربي في الجولة الماضية بركلات الترجيح فيما لعب فلامنجو مباشرة من دور نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين الفائز في مباراة اليوم والفائز بمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر ( اضغط هنا )

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

1- الرياضية السعودية "SSC HD 1، SSC EXTRA HD 1"، وتبث عبر قمر "عرب سات (بدر 26 شرق)" التردد: 12418 و12380، والاستقطاب: أفقي H، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- الرياضية المغربية "tnt hd"، التردد عبر قمر عرب سات "12683" استقطاب "عمودي"، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- "Canal Sport Poland HD2" – على قمر الأوروبي "Hotbird 13E" – تردد 11487، معدل ترميز 27500، أفقي H.

4- "Sport TV 4 Portugal" على قمر هيسباسات "Hispasat 30W" – تردد 12360، معدل ترميز 27500، أفقي H.

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