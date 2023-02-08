أضبط: تردد قناة TNT المغربية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس العالم

ينتظر مشجعو مستديرة الساحرات، وخاصة جماهير نادي الأهلي الأحمر، مباراته ضد ريال مدريد، اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال الأندية التي بدأت الأربعاء الماضي. في أوكلاند سيتي، نيوزيلندا، انتهى أخيرًا بفوز بطل القرن 3-0.

تردد قناة TNT التي تبث مباراة الأهلي وريال مدريد على موقع جوجل ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم بوابة الفجر متابعيه بمعرفة تردد قناة تي إن تي الرياضية المغربية كجزء من خدمتها المستمرة للزائرين من مختلف المجالات، والتي يمكنكم متابعتها.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي - نايل سات

- التردد: 11513.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ 4\3.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11863.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.