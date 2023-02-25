بث مباشر النادي الاهلى وصن داونز اليـوم الاسطورة

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى وصن داونز اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي وصن داونز مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن،يقدم موقع الأسطورة الجديد، خدمة لقرائه ومتابعيه، وهي تقديم روابط البث المباشر، فضلًا عن الكشف قناة مجانية، ستنقل مباراه النادي الاهلى وصن داونز، فى اطار مسـابقـات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، فى مـسابقـه دورى ابطال افريقيا، المقرر إقامتها مساءا اليـوم السبت، على ستاد النادي الاهلى WE السلام.

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى وصن داونز اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي وصن داونز مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى وصن داونز اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي وصن داونز مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن تردد القناه الناقله لمباراه الأهلي أمام صن داونز، من الكلمات التي يبحث عنها عشاق كرة القدم، وذلك لمتابعة المباراة، وذلك ضمن في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

وينافس المارد الاحمر فريق صن داوانز اليوم السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، وسوف تبث المبارة عبر ق اون تايم سبورت الأرضية، وذلك لأنها الناقل الحصري.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية على النايل سات

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مصر، فلسطين، ليبيا، السودان، جنوب إفريقيا.

الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، الأردن.

الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وعمان.

الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى اللاعب: محمد الشناوي

خط الدفاع اللاعبين وهما: محمد هاني- محمد عبدالمنعم – محمود متولي- على معلول.

خط الوسط اللاعبين وهما: أليو ديانج- حمدي فتحي- أحمد عطية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم اللاعبين وهما: بيرسي تاو، محمد كهربا.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى اللاعب: رونوين ويليامز.

خط الدفاع اللاعبين وهما: خوليسو موداو- جرانت كيكانا – موتوبي مفالا – أوبري موديبا.

خط الوسط: اللاعبين وهما: بونجاني زونجو- تيبوهو موكوينا – سفيليل مخوليس.

خط الهجوم اللاعبين وهما: نيو مايما- كاسيوس ميلولا – أميتيست رالاني.

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى وصن داونز اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي وصن داونز مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، كهربا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، فهناك قناة تتيح بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال بشكل مجاني للجماهير داخل مصر فقط، وهي قناة تايم سبورت الأرضي، كما ستنقل بين سبورت أيضًا المباراة على قنواتها المشفرة.

ويسعى الفريق الجنوب أفريقي لاستكمال سلسلة انتصاراته في دوري الأبطال، حيث خطف 6 نقاط من الهلال والقطن في الجولتين الماضيين، ولكن الأهلي يسعى للفوز على صن داونز في مباراتي الذهاب والإياب لتعويض خسارته من الهلال، ولإسقاط الفريق الجنوب أفريقي من صدار المجموعة، لذا سنشاهد منافسة كروية شرسة بين الفريقين، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تسجيل تردد تايم سبورت الأرضي بطريقة سهلة للغاية لمشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز.