نائب لبناني: الفراغ الرئاسي قد يمتد ستة أشهر إضافية

توقع إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان قد يمتد إلى 6 أشهر مقبلة.

وقال بوصعب: "البلد مشلول، فالحكومة لتصريف الأعمال، وثمّة فراغ في سدّة الرئاسة، وما نفعله اليوم يُختصر بـ "تحضير الأرضيّة" إلى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة"، وفق تصريحات له نقلها موقع "النشرة".

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه يعتقد أن "الانتخابات الرئاسية يمكن أن تبصر النور في غضون شهر من اليوم أو ربّما يمتدّ الفراغ ستّة أشهر إضافية... لا أحد يعلم"، حسب تعبيره.

وقال: "نعم 99% حتّى لا أقول 100%، سبق وقلت لو كان المرشّح سليمان فرنجية أو ميشال معوّض فسأصوّت لواحد منهما إن كان بحاجة إلى صوتي من أجل الوصول، أما قائد الجيش لا، فهو من بين الـ1%، مع العلم أنّ قائد الجيش بحاجة إلى أغلبية 86 صوتًا لتعديل الدستور".