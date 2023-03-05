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يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس لايف اليوم في الدوري الإسباني

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس Real Betis vs Celta de Vigo في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني بث مباشر

يبحث ريال مدريد عن الخروج من كبوة الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة، عندما يرحل لملاقاة نظيره ريال بيتيس، مساء غد الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب نادي ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر، خاصة أن الأخير سيخوض اختبارا قويا في نفس اليوم أمام فالنسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة، خلف برشلونة بفارق 7 نقاط، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر في 3.

أما ريال بيتيس فيمني النفس بتحقيق الانتصار يوم الأحد، والذي يمنحه فرصة التواجد في المربع الذهبي، حيث يفصله عن صاحب المركز الرابع أتلتيكو مدريد نقطتين فقط.

وتذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الموافق الخامس من مارس 2023، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ما هي غيابات ريال مدريد أمام ريال بيتيس؟

4 غيابات فقط تزين قائمة نادي ريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس، حيث سيغيب عن مواجهة الأحد، كل من ديفيد ألابا والفرنسي فيرلاند ميندي، والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، بالإضافة إلى الحارس الأوكراني أندريه لونين.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 

 

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال بيتيس مساء اليوم، الأحد الموافق 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضن المباراة ملعب بينتو فيامارين في الدوري الإسباني.

وتذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

ويرغب نادي ريال بيتيس بالفوز وتحقيق فرصة التواجد في المربع الذهبي،كما يحاول نادي ريال مدريد تقليص الفارق مع نادي برشلونة المتصدر عنه بفارق 7 نقاط.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينما يأتي فريق ريال بيتيس فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة. 

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