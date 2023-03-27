مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

مسلسل الكتيبة 101 يبحث عنه الجمهور، حيث يريدون معرفة مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101، والذي حقق نجاحا كبيرًا منذ إنطلاقه خلال شهر رمضان، هو من بطولة أسر ياسين وعمرو يوسف، ونستعرض معكم فيما يلي مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 والإعادة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل الكتيبة 101 عبر قناة ON، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والمرة الثانية في تمام 10 صباحا، كما يعرض أيضا عبر شاشة قناة “ON Drama” الساعة 7 مساء.

ويعرض أيضًا عبر قناة حكايات ART الساعة 9 والنصف مساء، ثم إعادة أولى في 3 والنصف فجرًا، وايضا في 3 والنصف عصرًا.

شهدت الحلقة 4 من مسلسل الكتيبة 101 نجاح أفراد الكتيبة 101 فى مهمتهم الموكلة إليهم من خلال الذهاب إلى محطة كهرباء فرعية فى العريش، وذلك بعد فترة من تعطلها على يد الإرهابيين ممن عطلوا وجود أية مهندسين بهدف فرض حياة سيئة على أهالى سيناء وجعلهم يعانون.

وهو ما جعل الضابط نور "عمرو يوسف" إلى الذهاب إلى المحطة والتنكر فى زي مدنيين والقضاء على المخربين هناك، حتي يتمكن المهندسين من الذهاب وتشغيل المحطة من جديد.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 بظهور الفنان أحمد صلاح حسني للمرة الأولى خلال الأحداث، حيث يجسد دور ضابط فى الجيش، خلال مشهد مع زميله الفنان كريم فهمي وهي المرة الثانية التى يظهر فيها الأخير خلال أحداث المسلسل بعدما سبق وظهر خلال أولى مشاهد العمل.

شهدت الحلقة الثالثة من الكتيبة 101 تطور الأحداث فى سيناء بعدما انتقل "نور" عمرو يوسف إلى سيناء هو الآخر من أجل مهمة مثلما ظهر خلال مكالمته التليفونية مع أحمد صلاح حسنى.

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في إطار درامي، حول كيفية نجاح الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل الكتيبة 101 كلًا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة ON فى تمام الساعة 8.45 دقيقة.