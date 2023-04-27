بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسني يعلن تأجيل حفلته في المنارة

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تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

انفصل الفنان تامر حسني عن بسمة بوسيل، بعدما أعلنت الأخيرة عن هذا الخبر اليوم، وأعلن تامر حسني على تأجيل حفلته المقرر إقامتها بالمنارة الشهر المقبل.

 

تأجيل حفلة تامر حسني بعد انفصله عن بسمة بوسيل

تأجيل حفلة تامر حسني بعد انفصله عن بسمة بوسيل.. كشف تامر حسني عن تأجيل حفله المقرر إقامته بالمنارة الشهر المقبل وتحديدَا يوم الجمعة الموافق 5 مايو، مؤكدا أنه سيتم تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق.

وكتب تامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: يا شباب حفلة 5 مايو في المنارة اتأجلت، ودلوقتي بنحدد لها معاد جديد، هقولكم عليه خلال أيام إن شاء الله.

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ويواصل تامر حسني، تصوير فيلمه السينمائي الجديد "تاج" الذي وصفه بأنه أصعب فيلم في حياته ومن المقرر طرحه قريبا.

وكانت أخر أعمال تامر حسني الفنية هو فيلم "بحبك" وشاركه البطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، فرح الزاهد، سمر متولي وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

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