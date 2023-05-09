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نصائح مهمة لمواليد برج العقرب 9 مايو 2023.. تعرف عليها

الفجر الفني
بوابة الفجر

تشغل الأبراج بال الكثير من المهتمين بمطالعة التوقعات والحظوظ التي تنتظرهم، حيث يكشف عالم الفلك ماذا سيحدث لهم في يومهم على أكثر من جانب صحيا وعاطفيا ومهنيا لذلك يبحثون باستمرار  عن توقعات الأبراج وحظك اليوم.


ويؤمن الكثيرون بأن جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص وسيكون مفيدًا إذا بدأت يومك بمعرفة ما سيأتي في طريقك؟ لذا توفر جريدة "الفجر" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها.

 

برج العقرب:


تواجه بعض العراقيل في الحياة المهنية عليك الحذر منها، كما يجب مواجهتها وعدم اهمالها، في النهاية ستتمكن من تخطيها في حال عملت على حلها في الوقت المناسب، تخطط مع الاصدقاء لمغامرة مميزة فانت شخص تحب التغيير والمغامرات الخطيرة، يقع خلاف بينك وبين شخص مقرب منك

 

 

 

 

توقعات العقرب حظك
Elfagr.org

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