بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023.. بالأسم بعد أن تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط قائمة البحث الأكثر شيوعًا على محركات البحث الرئيسية مثل جوجل، يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على درجاتهم الآن، ويشعر آلاف الطلبة والطالبات بالتوتر والقلق بشأن موعد ظهور النتيجة، ولكنهم الآن يستطيعون الاطمئنان على درجاتهم ومعرفة ما إذا كانوا ناجحين أم لا.

نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط

من المتوقع الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في أي لحظة، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على وشك الكشف نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وإعلان نسب النجاح في كل إدارة تعليمية بشكل منفصل، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، ينتظر الآن الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة للاطمئنان على نتائجهم وتحديد مسارات تعليمهم المستقبلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسيوط 2023

ترأس عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع موجهي جميع المواد الدراسية وناقش معهم ضرورة العمل بدقة وتأنٍ في عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط، وذلك لصالح الطلاب ولتلبية حقوقهم الكاملة، مع الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة للشفافية ومتابعة تعليمات رؤساء الكنترول والحجرات.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل بدقة وخصوصية في عملية تصحيح الامتحانات، وذلك لخدمة مصلحة الطلاب، حيث بدأت عملية تقدير الدرجات في السبت الماضي، الموافق 27 مايو الجاري، وتجري هذه العملية بمنتهى الدقة والاهتمام بالتفاصيل، وذلك للتأكد من حصول الطلاب على حقوقهم بكاملها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

للحصول على نتيجتك متاح الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثانى من خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط.

https://assiutt.wixsite.com/education

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

اولا: الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

ثانيا: اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

ثالثا: كتابة رقم الجلوس للطالب

رابعا: الضغط على عرض النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

يسرنا أن نعلن أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قد انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة لنتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وتمت الموافقة عليها من قِبل محافظ أسيوط، وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات في وقت قريب، مع تحديد موعد لتقديم التظلمات بعد الإعلان عن النتائج.

وفي سياق متصل، تعمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على إرسال نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، وستتم نشر النتائج على البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط بعد إعتماد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للمحافظة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

مادة اللغة العربية: 40 درجه.

– مادة الرياضيات: 30 درجة.

– مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

-مادة العلوم: 20 درجة.

ويكون مجموع المواد 140.

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