توزيع 180 ألف وجبة على روح الشيخ زايد في المشاعر المقدسة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات، عن مواصلة توزيع أكثر من 180 ألف وجبة من الطعام على روح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك استكمالا للتوزيع الذي استهل في المدينة المنورة على ضيوف الرحمن من حجاج العالم في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ليصبح مجموع عدد الوجبات أكثر من 200 ألف وجبة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن فرق العمل باشرت هذا العام توزيع الوجبات لضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء.

وثمن الكعبي جهود قيادة دولة الإمارات ومتابعتها في تعزيز مبدأ العمل الخيري والإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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