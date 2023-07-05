عاجل.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بوابة الفجر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بوابة الفجر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بوابة الفجر،لقد زادت عمليات البحث عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 في الأيام الأخيرة، حيث بحث العديد من المواطنين عن النتائج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، نيابة عن الطلاب في جميع المحافظات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا. وقد استفسر الكثير من الطلاب عن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023 في المقرر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 القاهرة

تستطيع معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني مباشرة فور اعتماد النتيجة رسميًا من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة القاهرة برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الإلكتروني برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، اليوم بعد اعتمادها من وزير التعليم بعد ظهر اليوم بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني القاهرة

ونقدم في السطور التالية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني، حيث يقوم المستخدم بالضغط على الرابط التالي (هنـــــــــــــــــــــــا)، وخلال ثوان سوف تظهر بشكل صفحة بوابة التعليم الفني، ومنها يقوم الطالب بالقيام بالخطوات التالية:

الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية

يحدد نظام الدراسة إذا كان 5 سنوات أو 3 سنوات

بينما يقوم الطالب بعد ذلك بتحديد نوع الدراسة ما إذا كانت تعليم صناعي أو زراعي أو فندقي، أو تجاري.

سوف يضع الطالب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص.

الآن يقوم بالضغط على خدمة إظهار النتيجة.

يجب العلم أن الطالب يحق له التقديم على تظلم في أي مادة برسوم تصل إلى 100 جنيه، خلال 15 يوما من ظهور النتيجة في المدرسة.

أدى طلاب الدبلومات الفنية في محافظة القاهرة امتحاناتهم خلال الفترة من السبت ٢٧ مايو الماضي وحتى الخميس ٨ يونيو 2023. وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 47877 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 186 لجنة بنطاق محافظة القاهرة لجميع نوعيات التعليم الفنى على النحو التالى: يبلغ عدد طلاب دبلوم الثانوي الصناعي 21994 طالبًا وطالبة، عدد طلاب دبلوم الثانوي التجارى 23233 طالبًا وطالبة، عدد طلاب دبلوم الثانوي فندقى 2650 طالبًا وطالبة.

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