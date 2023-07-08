ads

بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

مشاهدة مباراة مصر الأولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت | الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

بث مباشر
بث مباشر مصر والمغرب
بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

مشاهدة مباراة مصر الأولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت |  الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف،تناقش جريدة الفجر في تقريرها التالي تفاصيل المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين منتخبي مصر والمغرب.

على الرغم من تأهل منتخب مصر الأوليمبي والمغرب معًا إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إلا أن المباراة النهائية تحمل أهمية كبيرة للفراعنة الذين يسعون للاحتفاظ بلقب بطولة أمم إفريقيا التي توجوا بها في النسخة السابقة للبطولة.

مشاهدة مباراة مصر الأولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت 

تناقش جريدة الفجر اليوم في تقريرها التالي تفاصيل المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين منتخبي مصر والمغرب، بما في ذلك التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي، وموعد المباراة، والمعلق والحكم المعينين للمباراة، بالإضافة إلى تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الأوليمبي المباراة النهائية بتشكيل يتألف من: محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد أبوجبل وأحمد أيمن منصور وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان في الدفاع، عمرو السولية وأحمد فتحي وأحمد سليمان ورمضان صبحي في الوسط، وصلاح محسن وأحمد ياسر في الهجوم.

موعد المباراة هو في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث المباراة على قنوات beIN Sports.

المعلق المعين للمباراة هو علي محمد علي، بينما يتولى الحكم الرئيسي للمباراة تحكيمه الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويساعده كل من الحكم المساعد الأول السنغالي ديوب ماثيو والحكم المساعد الثاني الغيني بانغورا مامادو.

الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

سيكون موعد مباراة مصر الأوليمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في الحادية عشرة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر الأوليمبي والمغرب

سيتم نقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي والمغرب في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عبر قناة beIN Sports. من المقرر أن تقام المباراة الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة - مصر.

تشكيل مصر الأوليمبي المتوقع أمام المغرب نهائي أمم إفريقيا

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد

في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

معلق مباراة مصر الأوليمبي ضد منتخب المغرب

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن عصام الشوالي سيكون معلق مباراة منتخب مصر والمغرب، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

كيف تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا؟

تأهل منتخب مصر الأوليمبي إلى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد تصدره مجموعته في المرحلة الأولى من البطولة. وفي أول مباراة له، تعادل المنتخب المصري دون أهداف مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على مالي بهدف نظيف، وفوزًا آخر على الجابون بهدف دون رد. وفي الدور قبل النهائي، فاز المنتخب المصري على منتخب غينيا بهدف دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

مصر مصر أمام المغرب مصر ضد المغرب مصر ضد المغرب مباشر مصر لايف مصر مباشر مصر مباشر اليوم مصر والمغرب مصر والمغرب بث مباشر مصر والمغرب مباشر أهداف مباراة مصر والمغرب المغرب بث مباشر بث مباشر مصر اليوم بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر مباراة مصر والمغرب تشكيل مباراة مصر أمام المغرب ماتش مصر والمغرب مباراة مصر والمغرب مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر اليوم مباشر مباراة مصر اليوم مباشرة مباراة مصر اليوم مباشرة الان مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر ضد المغرب مباراة مصر مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مشاهدة مباراة مصر الآن مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر مباشر الان مشادة مباراة مصر والمغرب مواجهات مصر والمغرب موعد مباراة مصر والمغرب نتيجة مباراة مصر والمغرب مصر مباشر مصر مباشر المغرب يلا شوت يلا شوت مصر مباشر مصر والمغرب مباشر المغرب ومصر بث مباشر مصر بث مباشر المغرب مشاهدة مباراة مصر مشاهدة مباراة المغرب يلا شوت مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر مشاهدة مصر مباشر مباشر مصر اليوم مشاهدة مباراة الأهلى والمغرب اهداف مصر اليوم نتيجة مصر والمغرب مشاهدة مباراة مصر الأولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف
Elfagr.org

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة منتخب مصر الأوليمبي والمغرب (يلا شوت) بث مباشر
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مصر يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم يلا شوت

كورة لايف بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

بث مباشر مباراة منتخب مصر الأولمبي يلا شوت: الحين مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم يلا شوت [ 0 - 0 ]

الآن مشاهدة مباراة مصر والمغرب يلا شوت بث مباشر مجانا yalla shoot يلا كورة مباراة المنتخب الاولمبي بث مباشر بـدون تقطيع

ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري قبل مواجهة الزمالك؟

الآن ( 2 - 2 ) مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر يلا شوت بث مباشر مجاناً yalla shoot يلا كورة مباراة Zamalek بث مباشر بـدون تقطيع

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة في الدوري المصري 2023؟

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-07-08 في الدوري المصري