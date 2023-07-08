بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

مشاهدة مباراة مصر الأولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت | الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف،تناقش جريدة الفجر في تقريرها التالي تفاصيل المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين منتخبي مصر والمغرب.

على الرغم من تأهل منتخب مصر الأوليمبي والمغرب معًا إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إلا أن المباراة النهائية تحمل أهمية كبيرة للفراعنة الذين يسعون للاحتفاظ بلقب بطولة أمم إفريقيا التي توجوا بها في النسخة السابقة للبطولة.

مشاهدة مباراة مصر الأولمبي اليوم بث مباشر يلا شوت

تناقش جريدة الفجر اليوم في تقريرها التالي تفاصيل المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين منتخبي مصر والمغرب، بما في ذلك التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي، وموعد المباراة، والمعلق والحكم المعينين للمباراة، بالإضافة إلى تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الأوليمبي المباراة النهائية بتشكيل يتألف من: محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد أبوجبل وأحمد أيمن منصور وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان في الدفاع، عمرو السولية وأحمد فتحي وأحمد سليمان ورمضان صبحي في الوسط، وصلاح محسن وأحمد ياسر في الهجوم.

موعد المباراة هو في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث المباراة على قنوات beIN Sports.

المعلق المعين للمباراة هو علي محمد علي، بينما يتولى الحكم الرئيسي للمباراة تحكيمه الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويساعده كل من الحكم المساعد الأول السنغالي ديوب ماثيو والحكم المساعد الثاني الغيني بانغورا مامادو.

الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

الآن بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

سيكون موعد مباراة مصر الأوليمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في الحادية عشرة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر الأوليمبي والمغرب

سيتم نقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي والمغرب في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عبر قناة beIN Sports. من المقرر أن تقام المباراة الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة - مصر.

تشكيل مصر الأوليمبي المتوقع أمام المغرب نهائي أمم إفريقيا

حراسة المرمى: حمزة علاء خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمد شحاتة الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والمغرب | اضغط هنــــا

معلق مباراة مصر الأوليمبي ضد منتخب المغرب

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن عصام الشوالي سيكون معلق مباراة منتخب مصر والمغرب، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

بث مباشر مصر والمغرب كورة لايف

كيف تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا؟

تأهل منتخب مصر الأوليمبي إلى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد تصدره مجموعته في المرحلة الأولى من البطولة. وفي أول مباراة له، تعادل المنتخب المصري دون أهداف مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على مالي بهدف نظيف، وفوزًا آخر على الجابون بهدف دون رد. وفي الدور قبل النهائي، فاز المنتخب المصري على منتخب غينيا بهدف دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية.