بدأت الآن (مباراة القمة) يلا شوت..بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الايجبشن ليج..YALLASHOOT

يلا شوت..بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الايجبشن ليج..YALLASHOOT

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الايجبشن ليج YALLASHOOT،يُمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم عبر موقع الفجر، حيث تتاح بثًا مباشرًا للمباراة بروابط حصرية ومجانية. وتم تحديد موعد المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة - مصر. يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، إذ فاز الفريق في 23 مباراة وتعادل في 6، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن بعد خوضه 29 مباراة.

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الايجبشن ليج YALLASHOOT،وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك للحكم محمود البنا من الملعب ومحمود أبو من وسامي حلهل مساعدين ومحمود ناجي الحكم الرابع وأحمد غندور حكم الفيديو أحمد حسام حكم الفيديو المساعد.

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الايجبشن ليج YALLASHOOT

يتوقع أن يقوم مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بتشكيل فريقه بشكل متوازن بهدف تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة ضد الزمالك. ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي في المباراة على النحو التالي، وذلك وفقًا لتوقعات المراقبين الرياضيين

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الايجبشن ليج

بالنسبة للزمالك، يعمل مدرب الفريق، أوسياريو، على الحفاظ على تشكيلة الفريق الأساسية التي لعب بها في المباريات الأخيرة، ويتوقع أن تكون تشكيلة الزمالك المرتقبة في المباراة متوازنة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز على الأهلي، وهي مباراة مهمة بالنسبة لكليهما، بغض النظر عن مركز كل فريق في جدول الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم

تُقام اليوم الخميس 13-7-2023 مباراة الأهلي والزمالك على قناتي أون تايم سبورتس 1 و2. يُذكر أن الأهلي قد فاز بلقب الدوري المصري لهذا الموسم رسميًا، قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

حسم الفريق لقب الدوري بعد أن وسّع الفارق بينه وبين منافسه الوحيد بيراميدز إلى 8 نقاط، علمًا بأنه تبقت مباراتين فقط للفريق الثاني.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة حتى الآن، بعدما خاض 29 مباراة، بينما يمتلك بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | اضغط هنـــــا

تشكيل فريق الأهلى المتوقع أمام الزمالك في بطولة الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، وعلى معلول. في خط الوسط: أليو ديانج، محمد فخري، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر. في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل فريق الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم في بطولة الدوري

في حراسة المرمى: محمد صبحي في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزنارى في خط الوسط: أحمد فتوح، روقا، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا، نداي في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيرى

أين تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم؟

سيستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، الليلة، مباراة الأهلي والزمالك، وهى المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، بالجولة الحادية والثلاثين، لبطولة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يفتح استاد القاهرة، أبوابه أمام جماهير الزمالك، وجماهير الأهلي، الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي .

وكان الأهلي قد حسم لقب بطولة الدوري المصري رسميًا بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في لقاء الجولة الـ 33 من الدوري المصري بنتيجة 2- 1، ليمنح المارد الأحمر اللقب رسميًا.

وعلى الرغم من حسم الأمور ببطولة الدوري إلا أن المباراة ستكون كعادتها مليئة بالإثارة والندية خاصة أن الزمالك يسعى أيضًا لمصالحة جماهيره بالفوز بلقاء القمة، بعد أن ودّع وخسر جميع البطولات التي ينافس بها هذا الموسم.