مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر يلا شوت اليوم [ البطولة العربية ] ، بث مباشر مباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية للأندية اليوم الأحد الموافق 30 من شهر يوليو الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان» 2023 والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، والتي تقام على أرضية ملعب «مدينة الملك فهد الرياضية» في مدينة الطائف.

مشاهدة مباراة الإتحاد والصفاقسي بث مباشر يلا شوت اليوم في البطولة العربية، يستعد الاتحاد السعودي لمواجهة الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان للأبطال"، وذلك بهدف حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتعرض الصفاقسي التونسي للخسارة في المباراة الأولى أمام الشرطة العراقي بنتيجة 1-0، مما جعل مهمته في الحصول على النقاط الثلاث في المباراة القادمة أمام الاتحاد السعودي أكثر صعوبة، ولكنهم مازالوا يتطلعون إلى تحقيق الفوز وإنعاش آمالهم في التأهل إلى الدور النهائي.

بالمقابل، حقق الاتحاد السعودي فوزًا مهمًا في المباراة الأولى أمام الترجي التونسي بنتيجة 2-1، وبذلك تحسن موقفه في المجموعة وزادت فرصه في التأهل إلى الدور النهائي.

ويتمتع الاتحاد السعودي بلاعبين مميزين مثل النجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدفًا وصنع آخر في المباراة الأولى، ونجولو كانتي وإيمرسون جوتا، الذين يمتلكون القدرة على القيادة في الملعب وتحقيق الفوز.

ومن المتوقع أن تكون المباراة اليوم صعبة ومتكافئة بين الفريقين، ويتعين على اللاعبين العمل بجدية وتركيز عالٍ لتحقيق الفوز وتحسين موقفهم في المجموعة.

علاوة على ذلك، سيكون الحضور الجماهيري في الملعب عاملًا مهمًا في المباراة، حيث يعد الجمهور السعودي معروفًا بدعمهم الكبير لفرقهم، وهذا سيعطي دفعًا للاعبين ويساعدهم على تحقيق الفوز.

وبشكل عام، تعتبر بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان للأبطال" من أهم البطولات في المنطقة، وتشهد مشاركة أندية قوية من مختلف البلدان العربية، ويسعى الجميع لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

الاتحاد ضد الصفاقسي

يحين موعد مباراة الصفاقسي الاتحاد مساء اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر، 19:00 بتوقيت غرينيتش، علي ستاد الملك فهد بن عبد العزيز.

مباراة الصفاقسي التونسي واتحاد جدة ستنقل عبر مجموعة قنوات SSC السعودية، حيث سيتم بثها بصوت المعلق السعودي "عبدالله الحربي" على القناة الصوتية الأولى، وبصوت المعلق المغربي "نور الدين أيت" على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى منصة شاهد VIP.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النهائي من البطولة العربية.

ومن الجدير بالذكر أن قناة الكأس لن تقوم ببث مباشر للمباراة، وذلك بسبب عدم حصولها على حقوق البث، ولكن يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر القنوات الأخرى المتاحة.

وتعتبر بطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان للأبطال" من أهم البطولات في المنطقة، حيث تجمع أندية قوية من مختلف البلدان العربية للتنافس على اللقب، وتشهد إثارة ومنافسة شديدة بين الفرق المشاركة.

ويترقب عشاق الكرة العربية هذه المواجهة بفارغ الصبر، ويأملون في مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الصفاقسي التونسي واتحاد جدة، وتحقيق أحدهما الفوز والتأهل للدور النهائي من البطولة.

يذكر ان الاتحاد السعودي قد حقق لقب كأس البطولة العربية مرة واحدة عام 2005، عندما انتصر على الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية بمجموع لقاءي الذهاب والاياب (4-1).

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نتيجة مباراة اتحاد جدة والصفاقسي