مباراة الهلال اليوم الساعة كم وترددات قناة SSC في البطولة العربية 2023

مباراة الهلال اليوم الساعة كم؟ سؤال طرحه الكثير من المواطنين والمواطنات مشجعي الدوري السعودي من المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء العالم العربي، حيث يرغبون في التعرف على مباراة الهلال اليوم الساعة كم؟ وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة، وفي تقرير اليوم عبر "الفجر الإخباري" سنوافيكم بموعد المباراة والقنوات الناقلة لها، فضلًا تابعوا.

مباراة الهلال اليوم الساعة كم؟

مقرر أن تنطلق اليوم جولة قوية بين نادي الهلال السعودي وبين نادي الشباب ضمن دوري البطولة العربية، حيث الدور النهائي من البطولة، ولهذا نجد الكثيرون يتساءلون عن مباراة الهلال اليوم الساعة كم؟ ومفترض أن تنطلق المباراة اليوم في الموعد التالي:

الأربعاء الموافق التاسع من شهر أغسطس من عام 2023، حيث في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

الساعة العاشرة بتوقيت مسقط وبي.

الساعة الثامنة بتوقيت طرابلس والخرطوم.

الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والشباب اليوم

وضحنا لكم مباراة الهلال اليوم الساعة كم بتوقيت المملكة وبعض الدول الأخرى، وبالنسبة للمباراة فهي تُنقل ضمن فعاليات البطولة العربية على قناة SSC، حيث هي القنوات الوحيدة التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات على شاشتها.

تردد قنوات SSC الرياضية

كما ذكرنا أجبناكم عن مباراة الهلال اليوم الساعة كم؟ حيث ينقل اللقاء قنوات SSC الرياضية وتوجد القنوات على أكثر من قمر صناعي، حيث تأتي ترددات القناة على النحو التالي: