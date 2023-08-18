ترتيب الدوري السعودي بعد فوز التعاون على النصر بثنائية

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز التعاون على النصر بثنائية

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مشاهدة مباراة النصر والتعاون يلا شوت تويتر دون تقطيع

جووووووووووووووووول الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 96 يسجلها أحمد صالح باحسين من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء تسكن المرمى.

أنتهت أحداث الشوط الأول بين العالمي والتعاون ، وتمكن فريق التعاون من تسجيل الهدف الأول في مرمى النصر في الدقيقة 20 من المباراة، حيث سجل اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا هدفًا رائعًا برأسية مميزة. استغل تاوامبا عرضية متقنة من الجانب الأيسر ليحولها برأسية قوية إلى داخل شباك حارس النصر نواف العقيدي، وبذلك يكون التعاون قد افتتح التسجيل في المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير المتابعة للمباراة.

جووول أول للتعاون ⚽️، ليندر تاوامبا ،  وصف الهدف - ركلة ركنية للتعاون على يمين مرمى النصر، نفذها ماتيوس كاسترو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ليندر تاوامبا برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.

نرحب بزوار ومتابعي موقع الفجر الكرام، حيث سنقدم لكم تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة النصر والتعاون في إطار منافسات الدوري السعودي ،  سنوفر لكم كافة التفاصيل والأحداث المهمة في المباراة، لتتابعوا اللقاء بكل متعة وإثارة.

ترتيب الدوري السعودي

1- الأهلي - المركز الأول - 6 نقاط - مباراتين.

2- الاتفاق - المركز الثاني - 6 نقاط - مباراتين.

3- الفتح - المركز الثالث - 4 نقاط - مباراتين.

4- التعاون - المركز الرابع - 4 نقاط - مباراتين.

5- الرياض - المركز الخامس - 4 نقاط - مباراتين.

6- الاتحاد - المركز السادس- 3 نقاط - مباراة واحدة.

7- الفيحاء - المركز السابع- 3 نقاط - مباراة واحدة.

8- الهلال - المركز الثامن - 3 نقاط - مباراة واحدة.

9- الوحدة - المركز التاسع - 3 نقاط - مباراتين.

10- الطائي - المركز العاشر - 3 نقاط - مباراة واحدة.

11- ضمك - المركز الحادي عشر - نقطة واحدة - مباراتين.

12- الأخدود - المركز الثاني عشر - نقطة واحدة - مباراتين.

13- الشباب- المركز الثالث عشر - نقطة واحدة - مباراتين.

14- أبها - المركز الرابع عشر - بدون نقاط - مباراة واحدة.

15- النصر - المركز الخامس عشر - بدون نقاط - مباراتين.

16- الرائد - المركز السادس عشر - بدون نقاط - مباراة واحدة.

17- الخليج - المركز السابع عشر - بدون نقاط - مباراتين.

18- الحزم - المركز الثامن عشر - بدون نقاط - مباراتين.

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ترتيب الدوري السعودي بعد فوز التعاون على النصر بثنائية