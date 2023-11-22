هددت القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء بمداهمة مستشفى إندونيسي في بيتراهيا، شمال قطاع غزة، في غضون ساعات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.كان هذا لأنه تضمن " أنشطة عسكرية".

وذكرت الوكالة وصول رسالة نصية عبر تطبيق "واتس اب" أرسلت من قبل ضابط في الجيش الإسرائيلي إلى احد الإداريين بالمستشفى وتنص الرسالة على: "تحذير خاص لإجلاء المستشفى الاندونيسي، حيث يمتلك الجيش الإسرائيلي معلومات عن (الأنشطة العسكرية) في المستشفى، ويطلب الجيش على الفور وقف جميع العمليات العسكرية في المستشفى إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات، يحتفظ الجيش بالحق في معارضة العمليات العسكرية وفقا للقانون الدولي".

كما أكدت إدارة المستشفى أن هذا التهديد خلق حالة من الهلع كون الاقتحام قد يتخلله وقوع قتلى في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

حذرت إدارة مستشفى إندونيسي من أن القوات الإسرائيلية ستكرر سيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي داهمته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي وشرد معظم المرضى والمرافقين والنازحين.

الطائرات الإسرائيلية تستهدف منشآت "إندونيسيا" في قطاع غزة

عاجل-قوات إسرائيلية تهدد بمداهمة مستشفيات إندونيسية في غزة

بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية منشآت "إندونيسيا"، بما في ذلك غرف العمليات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة الكثيرين، تم إجلاء نحو 100 جريح ومريض من مستشفى إندونيسي إلى مستشفى ناصر في خان يونس الليلة الماضية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفقا لمصادر صحية، لا يزال هناك 630 جريحا ومريضا في المستشفيات في إندونيسيا، بما في ذلك 200 من الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 50 حالة صعبة حيث يلزم إجلاء سيارات الإسعاف.