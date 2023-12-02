مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

مباشر الآن.. مباراة الاهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا (تفوق المارد الأحمر)

بث مباشر
بوابة الفجر

مباشر الآن.. مباراة الاهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا (تفوق المارد الأحمر)،في الوقت الحالي، يشهد الإقبال المتزايد على عشاق كرة القدم في عمليات البحث عبر محرك جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاستفسار حول كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز. يتطلع عشاق اللعبة إلى معرفة مكان بث المباراة التي تجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز في إطار دور المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال إفريقيا.

من المتوقع أن يلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة، حيث يسعى النادي الأهلي لتحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة. سيتم بث المباراة على قنوات بي ان سبورت، ويمكن للجماهير متابعة الحدث عبر التردد الخاص بقناة بي ان سبورت 6 على النايل سات.

مباراة الاهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

  • التردد: 11054
  • معدل الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3

موعد مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز

ويقف فريق نادي المارد الاحمر مساء اليوم امام يانج افريكانز علي ملعب استاد الوطني في تنزانيا ومن المقرر ان يتم انطلاق صافرة بداية المباراة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

تردد قناة beIN Sports HD 6 لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز اليوم

القمر الصناعينايل سات
تردد القناة11054 (v)
معدل الترميز27500
تصحيح الخطأ
الجودةHD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

القمر الصناعيسهيل سات
تردد القناة11585 (v)
معدل الترميز
تصحيح الخطأ27500
الجودةHD

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز اليوم في دوري الأبطال 2023 /2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي- 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري- 3 نقاط

3- ميدياما الغاني- دون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني- دون نقاط
 

الأهلي يانج افريكانز الأهلي ضد يانج افريكانز يانج أفريكانز الغاني الاهلي السعودي مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة مباراة يانج افريكانز اليوم دوري أبطال أفريقيا أبطال إفريقيا بث مباشر مباراة الأهلي ويانج افريكانز اون لاين محمد صلاح تشكيل الأهلي تشكيل يانج افريكانز القنوات الرياضية السعودية قناة bein sports premium بث مباشر قناة beIN Sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة الأهلي ويانج افريكانز يانج افريكانز الدوري السعودي الدوري السعودي بث مباشر الاهلي الأهلي أمام يانج افريكانز الأهلي الدوري السعودي الأهلي ضد يانج افريكانز مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي ويانج افريكانز الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر الأهلي ويانج افريكانز مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر مباراة الأهلي ويانج افريكانز تشكيل الاهلي أمام يانج افريكانز ماتش الاهلي ويانج افريكانز مباراة الأهلي أمام يانج افريكانز مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد يانج افريكانز مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز مباراة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر مشاهدة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر مواجهات الأهلي ويانج افريكانز موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

بـ"رباعية نظيفة".. الزمالك يفوز على أكاديمية سوار ويتربع على عرش مجموعة الكونفدرالية الأفريقية

أهداف مباراة الزمالك وأكاديمية سوار اليوم 03-12-2023 في الكونفدرالية الأفريقية

انتهت.. بفوز تاريخي (4-0) | شاهد أهداف الزمالك أمام سوار الغيني يلا شوت | تويتر اليوم live zamalek

مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال آسيا

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأكاديمية سوار يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

عاجل| الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

مشاهدة الهلال تويتر اليوم.. بث مباشر (1-0) الهلال ونساجي مازندران اليوم دوري أبطال آسيا دون تقطيع جودة HD

بنتيجة (0:1) تويتر اليوم HD.. مشاهدة مباراة الهلال ونساجي مازندران بث مباشر رابط سريع في دوري أبطال آسيا