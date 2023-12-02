مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

مباشر الآن.. مباراة الاهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا (تفوق المارد الأحمر)،في الوقت الحالي، يشهد الإقبال المتزايد على عشاق كرة القدم في عمليات البحث عبر محرك جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاستفسار حول كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز. يتطلع عشاق اللعبة إلى معرفة مكان بث المباراة التي تجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز في إطار دور المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال إفريقيا.

من المتوقع أن يلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة، حيث يسعى النادي الأهلي لتحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة. سيتم بث المباراة على قنوات بي ان سبورت، ويمكن للجماهير متابعة الحدث عبر التردد الخاص بقناة بي ان سبورت 6 على النايل سات.

مباراة الاهلي أمام يانج أفريكانز (0-0) يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

موعد مباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز

ويقف فريق نادي المارد الاحمر مساء اليوم امام يانج افريكانز علي ملعب استاد الوطني في تنزانيا ومن المقرر ان يتم انطلاق صافرة بداية المباراة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

تردد قناة beIN Sports HD 6 لمشاهدة مباراة الاهلي ويانج افريكانز اليوم

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11054 (v) معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ ⅔ الجودة HD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

القمر الصناعي سهيل سات تردد القناة 11585 (v) معدل الترميز ⅔ تصحيح الخطأ 27500 الجودة HD

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز اليوم في دوري الأبطال 2023 /2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز | من هنــــا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي- 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري- 3 نقاط

3- ميدياما الغاني- دون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني- دون نقاط

