أطفال أسوان يدعمون السيسي في الانتخابات على طريقتهم الخاصة

أخبار مصر
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

دعم أطفال محافظة أسوان الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية على طريقتهم الخاصة؛ حيث حرصوا على رفع لافتات بصور الرئيس السيسي، في ثالث أيام الاقتراع، وتوافد مواطنوا أسوان وشبابها ونسائها على اللجان المختلفة بالمحافظة، حرصًا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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