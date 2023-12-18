بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم دوري أبطال إفريقيا [يلا شوت]

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم

منافسة كأس العالم للأندية بصحبة Al Ahly vs Fluminense اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية، الأهلي المصري يستعد لمحطة تاريخية ومباراة حاسمة عندما يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. هذا اللقاء يمثل فرصة للأهلي لتحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه في هذه البطولة العالمية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم

يواجه النادي الأهلي خيارين حاسمين خلال مواجهته مع فريق فلومينينسي، إما تحقيق إنجاز تاريخي من خلال الوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2023، أو مواجهة خيار الخسارة والتحول للمباراة التي تحدد المركزين الثالث والرابع. وتعد هذه التحديات هي الخيارات اللتين تواجه الأهلي في مواجهته القادمة.

يشارك الأهلي في هذه البطولة العالمية للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وهي المشاركة الرابعة على التوالي. حقق الأهلي المركز الثالث في نسختي 2006 و2020 و2021، فيما اكتفى بالمركز الرابع في نسخة 2022. يتطلع الفريق المصري لتحقيق إنجاز فريد في هذه النسخة الحالية، قبل التغييرات المقررة في نظام البطولة.

تأتي هذه المواجهة بعد أداء مميز من الأهلي في مباراته أمام اتحاد جدة السعودي، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 3-1. هذا الانتصار ليس فقط يعزز ثقة الفريق ويرفع معنوياته ولكنه يضعه في وضع ممتاز لمواجهة التحدي القادم.

في الملعب الذي يحمل اسم الملك عبدالله في جدة، ستشهد المواجهة الأهلية البرازيلية النصف النهائية لهذا العام. يتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتحديات والتشويق، حيث يسعى كل فريق للمضي قدمًا نحو المباراة النهائية وتحقيق اللقب العالمي.

الأهلي، الذي يحمل في قلبه تاريخًا غنيًا وإرثًا كرويًا كبيرًا في مصر وإفريقيا، يستعد للمواجهة بأداء قوي وفريق متوازن. يتوقع من لاعبي الفريق أن يظهروا بشكل استثنائي، خاصة وأن هذا اللقاء يعتبر فرصة كبيرة لكتابة تاريخ جديد وإضافة فصل جديد لمسيرة النادي.

على الجانب الآخر، يعد فلومينينسي البرازيلي بطلًا لكأس ليبرتادوريس، وهو يمتلك تاريخًا مميزًا في الكرة البرازيلية والقارية. بقيادة نجوم مثل مارسيلو وغيرهم، يعد فلومينينسي تحديًا كبيرًا للأهلي، وسيكون اللقاء فرصة لمحبي كرة القدم لمتابعة مواهب هذين الفريقين الكبيرين في مواجهة لا تُنسى.

يترقب محبو الأهلي والبرازيليين وعشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء بحماس كبير، سعيًا من الفريقين لتحقيق الانتصار والوصول إلى المرحلة النهائية في هذه البطولة الرائعة.

متي موعد مباراة الأهلي اليوم ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 ؟

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينيسي بث مباشر يلا شوت، النادي الأهلي يستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، ويأمل في تحقيق الفوز لبلوغ المرحلة النهائية في هذه البطولة الرياضية الهامة. ستقام المباراة في ملعب الملك عبد الله الرياضي، المعروف بـ "الجوهرة المشعة"، في جدة، وتعد هذه المباراة تحدٍ كبيرًا ولحظة فارقة للأهلي.

تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للفريق المصري، حيث يسعى إلى تحقيق الانتصار وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه في كأس العالم للأندية. يأتي الأهلي إلى هذه المرحلة بعد فوزه الرائع على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، وهو إنجاز يعكس قوة وإمكانيات الفريق.

بث مباشر مباراة الاهلي وفلومينينسي يلا شوت

يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يلتقي الأهلي بفلومينينسي، الفريق البرازيلي الذي يحمل في تشكيلته نجومًا بارعين، بما في ذلك مارسيلو الظهير الأيسر الذي يتمتع بخبرة وإبداع كبيرين.

تعد هذه المواجهة النصف النهائية لكأس العالم للأندية بمثابة اختبار حقيقي للأهلي، ولكن الفريق يعول على طاقمه اللاعبين المميز وروح الفريق لتحقيق النجاح. يعتبر محمد الشناوي، حارس المرمى البارز، من العناصر الرئيسية التي قدمت أداءً مميزًا خلال المباريات السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم في كأس العالم للأندية

جماهير كرة القدم الآن في انتظار بداية مشاهدة مباراة النادي الأهلي المصري وفلومينينسي بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023. لمتابعة هذه المواجهة المثيرة، يتطلب الأمر العثور على القنوات الناقلة المناسبة.

وفي هذا السياق، يعتبر تردد قناة الرياضية السعودية SSC محطة البث الرئيسية للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستنقل هذه القناة المباراة عبر قناتها الفضائية المفتوحة للجماهير في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك خدمة بث مباشر لعملاء تطبيق "شاهد" لتوفير تجربة مشاهدة فريدة وعالية الجودة.

سيقدم البث المباشر على قناة SSC HD 1 للمشتركين في خدماتها المدفوعة، ويمكن الوصول إليه أيضًا عبر تطبيق شاهد VIP. يتيح هذا الاستعداد لمشاهدة المباراة للمشجعين فرصة فريدة لدعم فريقهم ومتابعة الأحداث والتطورات المثيرة على أرض الملعب.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

معلق مباراة الأهلي ضد فلومينينسي اليوم

اختارت القناة الرياضية السعودية SSC معلقين مميزين لتغطية مباراة النادي بث مباشر مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023. سيكون المعلق "علي سعيد الكعبي" هو صوت المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيتولى المعلق محمد حسين أضرضور تعليق اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية. هذا الاختيار يضفي على تجربة المشاهدة طابعًا خاصًا من خلال تعليق متخصص يعزز التفاعل والحماس لدى الجماهير.

حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم

أسندت الفيفا مهمة تحكيم مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي اليوم في المونديال، إلى طاقم التحكيم المكون مما يلي:

حكم الساحة: سيمون مارتشينياك.

مساعد أول: البولندي توماس ليستكيويتز.

مساعد ثان: البولندي آدم كوبسيك.

الحكم الرابع: الأمريكية توري بينسو.

حكم تقنية الـ VAR: البولندي توماس كفياتكوفسكي.

مساعد أول تقنية الـ VAR: الإسباني أليخاندرو هيرنانديز.

مساعد ثان تقنية الـ VAR: الفنزويلي خورخي أوريجو.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. رباعي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. ثلاثي الوسط أحمد حسن كوكا، مروان عطية، إمام عاشور. مثلث الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل فلومينينسي البرازيلي اليوم

حراسة المرمى فابيو ديفسون لوبيز. رباعي الدفاع صاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو. ثلاثي الوسط أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي، جون أرياس. مثلث الهجوم ماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو، جيرمان كانو.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية البرازيلية

واجه الأهلي الأندية البرازيلية في 5 مواجهات سابقة، حقق الفوز خلالها في مباراة حسمها بركلات الترجيح، فيما تلقى الهزيمة في 4 لقاءات، سجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

الأهلي ضد إنترناسيونال

أول مباراة جمعت الأهلي مع الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية كانت ضد فريق إنترناسيونال، في نسخة اليابان 2006 وخسر المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

الأهلي ضد كورينثيانز

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

وفى الدور نصف النهائى لكأس العالم للأندية، نسخة اليابان 2012، تقابل الأهلي مع كورينثيانز، وتلقى الخسارة بهدف دون مقابل.

الأهلي ضد بالميراس

وفاز الأهلي على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، نسخة قطر عام 2020، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وتلقى الأهلي الخسارة أمام بالميراس بثنائية دون مقابل، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

الأهلي ضد فلامنجو

كانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والأندية البرازيلية مطلع هذا العام، في البطولة التي استضافتها المغرب، عندما خسر برباعية مقابل هدفين أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا

فلومينينسي بطل كأس كوبا ليبروتدوتس

الاتحاد صاحب الأرض

أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا

جوائز بطولة كأس العالم للأندية

البطل: 5 ملايين دولار.

الوصيف: 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: 2 مليون دولار.

المركز الخامس: 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: مليون دولار.

المركز السابع: 500 ألف دولار.

فلومينينسي البرازيلي يتطلع إلى الفوز على الأهلى

فريق فلومينينسي البرازيلي، بقيادة مدربه السابق فرناندو دينيز، يستعد بكل تركيز وتحفز لمواجهة النادي الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية. الفوز في هذه المواجهة سيمنح الفريق البرازيلي فرصة التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه في هذه البطولة العريقة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

تحت إشراف المدرب فرناندو دينيز، يسعى لاعبو فلومينينسي إلى تحقيق الانتصار والتأهل إلى النهائي، وهو إنجاز يمكن أن يضيف إلى إرث النادي البرازيلي. يتمتع دينيز بخبرة كبيرة في المجال التدريبي وسبق له تحقيق نجاحات في مسيرته، ويعتبر قيادته للفريق مصدر إلهام ودعم للاعبين.

يعتبر هذا التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية إنجازًا كبيرًا لفلومينينسي، الذي يسعى جاهدًا لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي وربما التتويج باللقب. تكتمل الطموحات والتحضيرات في معسكر الفريق البرازيلي لتقديم أداء قويًا وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة مع النادي المصري الكبير.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي