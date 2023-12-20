بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت اليوم

جولة الزمالك الكونفدرالية Sagrada Esperanca - Zamalek اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت في الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة حاسمة، يتوجب على الزمالك تحقيق الفوز على ساجرادا في استاد 11 نوفمبر بلواندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024. يتصدر الزمالك المجموعة حاليًا بفارق نقاط مع الفريق الثاني، وهو في حاجة إلى تحقيق الفوز لتأكيد تفوقه وضمان التأهل الرسمي إلى ربع النهائي.

بفضل العلامة الكاملة التي جمعها الزمالك من ثلاث مباريات سابقة، يدخل الفريق بثقة كبيرة وسط تفاؤل المشجعين الذين يتطلعون إلى مواصلة التألق. حقق الزمالك الانتصار في مواجهاته السابقة، ويسعى الآن لتحقيق الفوز الرابع على التوالي لتعزيز موقعه في البطولة.

لساجرادا، فإن المباراة تكتسب أهمية كبيرة للحفاظ على آمال التأهل. يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، وفوزه في هذه المباراة قد يضعه في وضع مريح ويفتح أمامه فرصًا للتأهل إلى المراحل القادمة.

يُتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق النقاط الثلاث وتأكيد تفوقه، بينما يسعى ساجرادا إلى تحقيق مفاجأة وتحسين وضعه في المجموعة.

في نهاية المطاف، يظهر الزمالك بموقف مفضل، ومن الممكن أن يكون الأداء القوي للاعبين وتكتيكات المدرب معتمد جمال هما العناصر الرئيسية لتحقيق الفوز.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في كأس الكونفدرالية 2024

لمتابعي كرة القدم في مصر، يُتاح لهم فرصة مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا مجانًا عبر البث الأرضي المقدم من قناة "تايم سبورتس". ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تُقدم فرصة للمشجعين في مصر لمتابعة أحداث المباراة دون تكلفة إضافية.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد ساجرادا يلا شوت

على الصعيدين الدولي والعربي، ستكون المباراة منقولة حصريًا عبر قناة "beIN Sports HD 6"، التي تحمل حقوق بث مسابقة الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، يمكن للجماهير الاستمتاع بالمباراة عبر هذه القناة الرياضية الرائدة، مع توفير تغطية حصرية وجودة عالية لكافة لحظات اللقاء.

يُتوقع أن يكون هذا الاستحقاق الرياضي حافلًا بالإثارة والتشويق، حيث يلتقي الزمالك وساجرادا في مباراة هامة تتسم بأهميتها في إطار الكونفدرالية الأفريقية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في كأس الكونفدرالية 2024

يمكنك تنظيم استقبال قناة beIN Sports HD 6، التي ستبث مباراة الزمالك وساجرادا، عبر استخدام الترددات التالية على الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500 التصحيح: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفدرالية؟

لمتابعة بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا، يُتاح للمشاهدين اختيار إحدى الوسائل المدفوعة التاليتين:

تطبيق "تود":

يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود"، الذي يُقدم خدمة البث المباشر للعديد من الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات كأس الكونفدرالية. يتيح التطبيق للمشتركين متابعة المباريات عبر الإنترنت بجودة عالية.

خدمة "بي إن كونكت":

يمكن الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت"، التي تقدم باقة من القنوات الرياضية، بما في ذلك beIN Sports HD 6 الناقلة لمسابقة كأس الكونفدرالية. يُمكنك متابعة المباريات مباشرة عبر هذه الخدمة.

باختيار أحد هذين الخيارين، يُمكن للجماهير الاستمتاع بتغطية حصرية وجودة عالية لمباراة الزمالك وساجرادا.

متي موعد مباراة الزمالك وساجرادا في كأس الكونفدرالية 2024 ؟

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر المرتقبة هو يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، حيث ستقام المواجهة على أرض ملعب 11 نوفمبر في لواندا. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وفي السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يترقب الجماهير وعشاق الكرة الإفريقية هذه المباراة المهمة التي ستحدد مستقبل الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024.

من هم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي ؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن اختياره لطاقم تحكيم سنغالي لإدارة المباراة الهامة التي ستجمع بين الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. يضم الطاقم الحكمي عيسى سي كحكم رئيسي، ويُساعده الحاجي ماليك سامبا كمساعد أول، ونوح بانجورا كمساعد ثانٍ، وأدلبرت ضيوف بدوره حكم رابع في المباراة. وقد تم اختيار الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي ليكون مراقب المباراة، بينما يتولى الكاميروني رفائيل ديفين مراقبة الحكام، وذلك بهدف ضمان سير المباراة بشكل عادل ومراعاة للقوانين والمعايير الدولية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنـــــا

تُعد هذه المواجهة ذات أهمية خاصة بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للتأكيد على صدارته في المجموعة وضمان التأهل إلى مراحل البطولة التالية. وتأتي هذه المواجهة بعد خسارة الزمالك في الدوري المصري أمام المصري البورسعيدي، مما يجعله يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ورفع معنويات اللاعبين قبل التركيز على المنافسات القارية.

على الصعيدين الفني والإداري، يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تجهيز اللاعبين ورفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية التكتيكية لضمان أداء قوي في المباراة. ومن المتوقع أن يكون الجمهور الزملكاوي على موعد مع دعم فريقهم في هذه المواجهة المهمة، حيث يسعى الزمالك لتقديم أداء متميز وتحقيق الفوز للمضي قدمًا نحو البطولة.

تشكيل مباراة الزمالك وساجراد اليوم

تشكيل الزمالك اليوم:

حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع عمر جابر، ومحمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الشافي خط الوسط دونجا، وعمرو السيسي، وأوباما خط الهجوم زيزو، وشيكابالا، وسيف الدين الجزيري

ما هو ترتيب مجموعة الزمالك ؟

ترتيب مجموعة الزمالك في إفريقيا (الكونفدرالية)

1- الزمالك 9 نقاط 2- ساجرادا الأنجولي 6 نقاط 3- أبوسليم الليبي 3 نقاط 4- سوار الغيني 0 نقطة

في خطوة ملفتة للانتباه، تعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معتمد جمال، لأول هزيمة له مع الفريق الأبيض بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي 0/1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي. وقد كانت هذه المواجهة جزءًا من منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وجرت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنـــــا

يعد معتمد جمال من الكفاءات الشابة في عالم التدريب، وقد خاض مع الزمالك سلسلة ناجحة من المباريات الرسمية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات متتالية قبل هذه الخسارة. في مباراته الأولى مع الفريق، نجح في قيادته للفوز على فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

تبع ذلك انتصار آخر في الدوري المصري على حساب فيوتشر بنتيجة 2-0، وفوز ثالث أمام أبو سليم في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 1-0. وفي الجولة الثانية من الكونفدرالية، حقق الزمالك انتصارًا كبيرًا على حساب سوار الغيني برباعية نظيفة.

واستمرت سلسلة الانتصارات للزمالك في المباراة الخامسة أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية، حيث انتهت بفوز الفريق 1-0. ومع هذه النتائج الإيجابية، كان الزمالك يتطلع إلى تحقيق فوز جديد أمام المصري في الدوري المصري. ومع ذلك، خيمت هزيمة 0-1 على سجل الفريق في هذه المواجهة.

من الجدير بالذكر أن معتمد جمال يشرف حاليًا على استعادة توازن وروح الانتصار للفريق الأبيض، ويسعى جاهدًا لتحقيق النجاح في المسابقات المحلية والقارية. الهزيمة الأخيرة قد تكون تحديًا جديدًا له وللفريق للارتقاء وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.