بث مباشر الآن ( 0 - 0 ) الشوط الأول .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت اليوم

جولة الزعيم المحلية بصحبة Al Hilal vs Abha اليوم، مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، في جولة العودة إلى دوري روشن السعودي، يتجه الهلال نحو مواصلة الابتعاد في صدارة الترتيب وتأكيد تفوقه في هذا الموسم المميز. يأتي الهلال إلى مباراة الجولة الـ18 متصدرًا الترتيب برصيد 47 نقطة، وهو يمتلك فارقًا كبيرًا يبلغ 10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، الذي لديه مباراة مؤجلة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت اليوم

يقدم "الأسبوع" لكم فرصة استثنائية لمتابعة مباراة الهلال وأبها مباشرةً، في الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين السعودي "روشن"، والتي ستُقام اليوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر. الموقع سيوفر بثًا حيًا ومباشرًا للمباراة التي ستقام على أرضية استاد "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية" في العاصمة السعودية الرياض.

تحظى مباراة الهلال أمام أبها بأهمية كبيرة، خاصة وأن أبها يمر بفترة صعبة، حيث لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات، ويواجه تهديد الهبوط إلى الدرجة الثانية. يتيح لمدرب الهلال فرصة لبعض الراحة للاعبين الأساسيين وتجريب بعض التشكيلات البديلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام واقتراب مشاركة الفريق في كأس آسيا.

نيمار رحل عن سانتوس في صيف 2013 إلى برشلونة الإسباني مقابل 88 مليون يورو، كأغلى صفقة تخرج من الدوري البرازيلي وقتها.

وقضى نيمار 4 سنوات في برشلونة، حقق خلالهم جميع البطولات الممكنة، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.

وكان نادي سانتوس العريق هبط إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل، لأول مرة في تاريخه منذ 111 عاما، بعد خسارته أمام فريق فورتاليزا بنتيجة 2-1، قبل أيام، ضمن آخر جولات الدوري البرازيلي للموسم الحالي 2023.

يظهر الهلال أداءً مميزًا حتى الآن، حيث لم يتلقى أي هزيمة في 17 مباراة خاضها في الموسم الحالي. سجل لاعبو الهلال 50 هدفًا ولم يتلقوا سوى 9 أهداف، مما يبرز تفوقهم الواضح في الجانبين الهجومي والدفاعي. يعتبر الهلال فريقًا متكاملًا يسعى لتحقيق النجاح في مختلف البطولات التي يشارك فيها.

من الجدير بالذكر أن فوز الهلال في هذه المباراة سيمنحه زخمًا إضافيًا في سعيه نحو التتويج بلقب الدوري السعودي، وسيكون تركيز الفريق أيضًا على الاستعداد للمشاركة في كأس آسيا المقبلة.

من الناحية الأخرى، يواجه أبها ضغوطات كبيرة لتحسين أدائه وتحقيق نتائج إيجابية لتفادي مخاطر الهبوط. يتوقع أن يكون الفريق عازمًا على تقديم أداء قويًا في مواجهة الهلال، رغم صعوبة المهمة أمام الفريق الذي يتصدر الترتيب.

بهذا السياق، يستعرض مدرب الهلال خياراته لضمان استمرار الأداء الجيد، مع الأخذ في اعتباره الفترة الحالية والتحديات المستقبلية. يتوقع أن يتم التركيز على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقع الهلال في الصدارة وتعزيز طموحاته في المنافسات المحلية والقارية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم أمام أبها في دوري روشن السّعودي؟

تكون مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر يلا شوت متاحة للمشاهدين عبر شبكة قنوات "SSC SPORTS"، التي تحمل حقوق البث الحصري لدوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستكون المباراة متاحة على قناة "SSC SPORTS HD 1"، وذلك بصوت المعلقين الخبراء عائد العصيمي وعيسى الحربين.

من المتوقع أن يكون هذا البث الحصري عبر شبكة "SSC SPORTS" فرصة لعشاق الكرة السعودية لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين الهلال وأبها، والتي قد تشهد تطورات وأحداث هامة، خاصة مع تنافس الهلال على تعزيز مكانته في الدوري وأبها في سعيها للتحسن في الترتيب.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

أين يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي؟

ستكون هناك طريقة واحدة لمتابعة بث مباشر مباراة الهلال وأبها يلا شوت في دوري روشن السعودي لعام 2024، وهي عبر تطبيق "شاهد". يمكن للمشاهدين متابعة المباراة مجانًا باستخدام تقنية SD، ولكن لمن يرغب في تجربة أعلى جودة بصرية، يمكنهم الاشتراك في خدمة "شاهد VIP"، حيث ستكون البثوث متاحة بدقة عالية.

موعد مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، معقل فريق الهلال. ستكون هذه المباراة جزءًا من الجولة الثامنة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي.

في سياق متصل، يمرّ فريق أبها بفترة صعبة في الدوري هذا الموسم، خاصة خلال آخر خمس مباريات حيث لم يتمكن من تحقيق الانتصار في أي منها. رغم أن أبها استطاع الفوز على الرائد والفيحاء والشباب والأخدود، إلا أنه تعادل في مواجهتين مع النصر والحزم، وتعرض للهزيمة في مباريات مع الهلال والتعاون والطائي والاتفاق والوحدة والرياض والفتح والاتحاد وضمك والأهلي والخليج.

بث مباشر مباراة الهلال وأبها يلا شوت

تتسم المباراة بالأهمية بالنسبة لكلا الفريقين؛ ففي حين يتطلع الهلال إلى استمرار سجله الحافل بالانتصارات وتعزيز صدارته في جدول الترتيب، يسعى أبها إلى كسر سلسلة النتائج السلبية وتحقيق فوز يعيد الثقة للاعبين ويساهم في تحسين وضعه في المسابقة.

سيكون اللقاء مناسبة هامة لرؤية اللاعبين في أفضل حالاتهم والتنافس الشرس للفوز بالنقاط الثلاث، مما يجعلها مواجهة لا يمكن تفويتها لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

تشكيل مباراة الهلال وأبها اليوم

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد. خط الوسط روبين نيفيز - محمد كنو - سايفتش. خط الهجوم سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

من هو حكم مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي؟

في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن التشكيلة التحكيمية لمباراتي اليوم. سيدير الحكم السعودي فيصل البلوي مواجهة بين الخليج والفيحاء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، بينما سيتولى الحكم سلطان العكيري إدارة مباراة ضمك والطائي على أرض نادي ضمك بخميس مشيط.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال وأبها

تتصدر فرقة الزعيم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "روشن" هذا الموسم بإنجازات متميزة، حيث يتصدر الفريق برصيد 47 نقطة. حقق الهلال الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي هزيمة. يتسم الأداء الرائع للهلال بتسجيل 50 هدفًا، فيما استقبلت شباكه فقط 10 أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | من هنــــا

في سياق متصل، يتطلع فريق أبها إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط وتحقيق نتائج إيجابية. يحتل أبها المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا، برصيد 14 نقطة من خوض 17 مباراة. سجّل الفريق 4 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الهزيمة في 11 مباراة.

تتسارع التحديات لكلا الفريقين، حيث يسعى الهلال إلى مواصلة التفوق والتألق في المرحلة المقبلة، بينما يضع أبها جميع جهوده لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز موقعه في المسابقة.

ما هو تاريخ المواجهات بين الزعيم وزعيم الجنوب؟

في إطار الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يتواجه فريق الهلال وفريق أبها في مواجهة قوية يترقبها عشاق كرة القدم السعودية. يعد هذا اللقاء فرصة لكل من الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في سباق الدوري.

من الناحية التاريخية، التقى الهلال وأبها في 11 مباراة سابقة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت هذه المواجهات تفوقًا لصالح الهلال. حقق الهلال الفوز في 8 مباريات، بينما فاز فريق أبها في مباراة واحدة فقط، وانتهت مباراتين بالتعادل. سجل الهلال خلال هذه المباريات 27 هدفًا، فيما تلقت شباكه 11 هدفًا من فريق أبها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | من هنــــا

يدخل نادي الهلال هذه المباراة بعد أن نجح في التتويج بلقب الشتاء في البطولة بعد انتهاء الدور الأول، ويحتل حاليًا المركز الأول في جدول الترتيب. يعتبر اللقاء القادم تحديًا مهمًا للهلال لمواصلة تفوقه والحفاظ على مكانته في صدارة الدوري.

من جهة أخرى، يتطلع فريق أبها إلى الظهور بشكل أفضل في الدور الثاني من البطولة والتقدم في جدول الترتيب. يمر فريق أبها بفترة صعبة حيث لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات، ويسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال لتحسين وضعه في الترتيب العام.

فيما يتعلق بالأداء الحالي للهلال، يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه. حقق الهلال الفوز في 15 مباراة وتعادل في 2، دون أن يتلقى أي هزيمة. يمتاز الفريق بخط هجوم فعّال سجل 50 هدفًا، ويتميز بدفاع صلب استقبل شباكه فقط 10 أهداف.

على الجانب الآخر، يحتل فريق أبها المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة. يسعى الفريق لتحسين أدائه وتحقيق الانتصارات في المرحلة المتبقية من البطولة لتفادي المشاكل المحتملة في منطقة الهبوط.

يشكل هذا اللقاء مناسبة لرؤية تألق النجوم وتحقيق الأهداف، وسيكون له تأثير كبير على مجريات البطولة.

تشكيل الهلال الرسمي

ويدفع جيسوس بالقوة الضاربة للزعيم في المباراة، بعد أن كانت أنباء صحفية أشارت إلى نيته إراحة الأساسيين.

ويغيب القائد سلمان الفرج للمباراة الثانية على التوالي، لأسباب انضباطية، فيما يتواجد عبدالإله المالكي على دكة البدلاء، بعد أن قالت التقارير إن هناك أزمة بينه وجيسوس.