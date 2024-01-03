أين تصنع سيارات سكودا، شركة سكودا تعد واحدة من الشركات السيارية البارزة في التشيك، حيث تأسست في عام 1895 تحت اسم "لورين أند كليمنت"، على يدي فاتسلاف لورين وفاتسلاف كليمنت. يقع مقرها الرئيسي في منطقة ملادا بوليسلاف التابعة لمدينة بوهيميا في التشيك، تتمتع سكودا بثبات ملحوظ من حيث الواردات المالية على مر السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل الإيرادات السنوي نحو 10.4 مليار يورو.

شهدت شركة سكودا تطورًا ملحوظًا في التاريخ الحديث، خاصةً عندما تسلم الأستاذ الدكتور وينفريد فاهلاند مهام إدارتها في اليوم الأول من سبتمبر عام 2010، وقامت الإدارة الجديدة بوضع خطط مستدامة لزيادة نسبة المبيعات في عام 2011، احتفلت سكودا بمرور عشرين عامًا من شراكتها مع مجموعة فولكس فاجن بحضور أكثر من 75 زائرًا.

وفي عام 2012، تم الكشف طراز أوكتافيا E، وخلال العام التالي تم الكشف طرازي أوكتافيا كومبي وأوكتافيا RS في العام التالي، أصبحت سكودا علامة تجارية مرغوبة بشكل كبير في المملكة المتحدة، وسجلت الشركة إنجازات ملموسة على صعيدي المبيعات والابتكار.

أين تصنع سيارات سكودا

مجموعة متنوعة من طرازات سيارات سكودا

يتم تصنيع مجموعة متنوعة من طرازات سيارات سكودا في خمس دول مختلفة حول العالم، وتشمل هذه الدول:

1. الجمهورية التشيكية: تحتضن منطقة ملادا بوليسلاف أكبر مصنع لإنتاج سيارات سكودا، حيث يتم تصنيع طرازات متنوعة مثل يبني اليتي، ورومستر، إلى جانب العديد من محركات سكودا.

2. الهند: تعد الهند أول دولة غير أوروبية تنتج سيارات سكودا، حيث يتواجد مصنع في مدينة أورانج أباد بولاية ماهاراشترا، وقد بدأ إنتاج السيارات بطراز أوكتافيا، ويتواجد مصنع آخر في محافظة بيون حيث يتم إنتاج طراز فابيا.

3. الصين: تم إقامة مصنع في مدينة شانغهاي بالتعاون بين سكودا وفولكس فاجن في عام 2007، حيث يتم إنتاج ست طرازات من سيارات سكودا مثل فابيا، واوكتافيا، واليتي، ورابيد، ويتي.

4. روسيا: يتم إنتاج سيارات سكودا في مناطق كالوغا ونيجني نوفغورود، حيث يتم تصنيع طرازات مثل فابيا واوكتافيا.

5. سلوفاكيا: يقع مصنع سكودا في مدينة براتيسلافا، ويتم إنتاج طراز سيتيجو (ŠKODA Citigo) في هذا المصنع.

أين تصنع سيارات سكودا

تطورًا ملحوظًا لشركة اسكودا في مجال الرياضة البارزة

شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال الرياضة البارزة، حيث أصبحت سيارات سكودا جزءًا مهمًا من عالم الراليات مع بداية الألفية الثانية، شاركت سكودا في بطولة FIA للراليات، حققت أفضل نتيجة لها عندما احتلت المركز الثالث بفضل السائق أرمين شوارتز الذي قاد سيارة أوكتافيا.

توسعت مشاركة سكودا في عالم الرياضة البارزة حيث شاركت في العديد من المنافسات مثل بطولة رالي كاتالونيا ورالي سفاري ورالي تحدي انتركونتيننتال IRC بواسطة طراز فابيا S2000، هذه المشاركات أكسبت سكودا مكانة مرموقة في عالم الرياضة البارزة، حيث استمرت في تحدي آفاق الأداء والتميز في هذا المجال.