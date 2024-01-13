كورة لايف الآن | 1 - 0 | مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت حصرياً اليوم في كأس أمم إفريقيا

الآن مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت اليوم حصريا

منافسة أفريقية جديدة مع Cote d'Ivoire - Guinee Bissau اليوم، مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت بث مباشر في كأس الأمم الأفريقية، في ليلة منتظرة بفارغ الصبر، يترقب ملايين المتابعين حول العالم موعد المباراة الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو. تقام المواجهة المثيرة مساء غد السبت على أرض ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، حيث يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق الانتصار في هذه المرحلة الأولى من البطولة ليخرج بنتيجة مطمئنة ويوجه رسالة قوية إلى المنافسين.

صاحب الأرض يسجل الهدف الاول باكرا

سجَّلت كوت ديفوار هدف الافتتاح في الدقيقة الرابعة من المباراة، بفضل تألق لاعبها سيكو فوفانا. حيث تلقى فوفانا تمريرة رائعة من زميله كريستيان كواميه داخل منطقة الجزاء، ليُظهر بمهارة فنية عالية في استقبال الكرة ويسددها بقوة نحو الزاوية اليسرى البعيدة من المرمى. انطلقت الكرة بسرعة نحو الشباك لتسكن الشباك، مما أهَّل منتخب كوت ديفوار للمضي قدمًا في رحلته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

الآن مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت اليوم

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري، والتي تُقام ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. تُقام المباراة في استاد "الحسن واتارا" في دولة كوت ديفوار، التي تستضيف البطولة الإفريقية من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

تنطلق المباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. يترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المباراة التي تعد افتتاحية للبطولة الإفريقية، ويتوقعون من الفرق الحضور بأداء قوي وتقديم أداء يليق ببداية البطولة.

يُشير التوقيت الذي تم الإعلان عنه للمباراة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من التشويق والتوقعات. يعكس بث "بوابة الفجر" لهذه المباراة الحية التزامه بتقديم تغطية شاملة وحصرية لمحبي كرة القدم، متيحًا للمشاهدين فرصة متابعة الحدث الرياضي المهم في العالم الرياضي.

المنتخب الإيفواري، الملقب بـ "الأفيال"، يتطلع إلى الظفر بلقبه الثالث في تاريخه بعد تتويجه في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية. وفي هذا الإطار، يسعى الفريق للانطلاق بقوة من خلال تحقيق فوز مريح على منتخب غينيا بيساو، بهدف تجنب أي حسابات معقدة في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

يتسم منتخب كوت ديفوار بالخبرة والإمكانيات الكبيرة، ويعتبر واحدًا من المرشحين البارزين للتأهل إلى المراحل المتقدمة في هذه البطولة القارية. يتعاون الفريق مع مدربين ولاعبين ذوي خبرة في ساحة اللعب، يتقنون فنون كرة القدم بشكل استثنائي، ويمتلكون القدرة على إحراز الأهداف وتحقيق النجاح في المنافسات الدولية.

يشهد الملعب الحسن واتارا في أبيدجان حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيملأ الجماهير المدرجات بفارغ الصبر لدعم منتخبها ومشاهدة النجوم في ميدان اللعب. يعتبر هذا اللقاء بداية رحلة محفوفة بالتحديات والتشويق، حيث يجتمع الطموح والحماس في لحظة استثنائية تشهد انطلاقة النسخة الجديدة من كأس الأمم الإفريقية.

تعتبر كل مباراة في هذه المرحلة الأولية حاسمة لمسار الفرق في البطولة، وهو ما يضفي على مواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو أهمية خاصة. يعيش عشاق الساحرة المستديرة لحظات من الترقب والتشويق، في انتظار انطلاق أولى ناريات البطولة والتي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة.

المنتخب الغيني بيساو، المعروف بلقب "الكلاب البرية"، يعد منتخبًا قويًا وله خبرة ملحوظة في المشاركات السابقة. يشارك الفريق للمرة الرابعة في البطولة بعد مشاركاته في 2017 و2019 و2021، وعلى الرغم من عدم تحقيقه أي انتصار في المشاركات الثلاث السابقة، إلا أنه يعد قوة يجب مراعاتها.

بث مباشر مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023

قدمت جريدة "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، المقررة اليوم السبت، الموافق 13 يناير، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. تُقام المباراة الافتتاحية على أرضية ستاد "الحسن واتارا" في كوت ديفوار، التي تحتضن البطولة الإفريقية من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

تنطلق المباراة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. يترقب الملايين من عشاق كرة القدم هذا اللقاء الحيوي الذي يشكل انطلاقة البطولة الإفريقية الكبيرة.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت

ستكون المواجهة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو فرصة للفريقين لتحقيق انطلاقة قوية في المنافسة، وتسعى كل منهما للظفر بالنقاط الثلاث في هذه المباراة الهامة. يشكل استضافة كوت ديفوار للبطولة بالنسبة للفريق الإيفواري حافزًا إضافيًا لتقديم أداء متميز واستمتاع الجماهير بلحظات مثيرة.

من المتوقع أن يحتفل عشاق الكرة الإفريقية بتجربة متميزة عبر مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر، حيث ستكون الأنظار متجهة نحو ملعب "الحسن واتارا" لمتابعة تلك المواجهة الرياضية الرائعة. يتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق نحو تحقيق الأهداف الكبيرة في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، حيث يسعى كل فريق للتألق والتقدم بأفضل أداء في سبيل تحقيق الفوز وتحقيق بداية قوية في البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو:

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تردد قناة BT Sport 2 HD تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023 بث مباشر

انطلقت مساء اليوم، السبت، النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر. تعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي تقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبًا مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلًا من 16 منتخبًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

يتطلع عشاق كرة القدم في كوت ديفوار إلى أداء متميز من "الأفيال"، آملين في أن تصل الفريق إلى المباراة النهائية المقررة في 11 فبراير المقبل، وأن يحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج في نسختي 1992 و2015.

يعتمد الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار بقيادة المدرب الفرنسي لوي جاسيه على نجوم الأفيال المحترفين، مثل سيباستيان هالر من بوروسيا دورتموند الألماني، وسيمون أدينجرا من برايتون الإنجليزي، وكريستيان كواميه من فيورنتينا الإيطالي، وسيكو فوفانا من النصر السعودي، وإبراهيم سانجاريه من نوتنجهام فوريست، وفرانك كيسييه من الأهلي السعودي.

وفي سياق آخر، قرر المدرب استبعاد ويلفريد زاها مهاجم جالاتا سراي التركي وإريك بايي مدافع بشكتاش التركي من التشكيلة. يأمل المنتخب في تحقيق بداية قوية في البطولة وتفادي أي حسابات صعبة في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

أعلن جان لويس جاسيت المدير الفني الفرنسي لمتخب كوت ديفوار، عن تشكيل اللاعبين لمواجهة غينيا بيساو، في افتتاح بطولة ككأس الأمم الأفريقية.

تشكيل كوت ديفوار اليوم أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، عثمان دياموندي، إيفان نديكا، غيسلان كونان.

وسط الملعب: فرانك كيسيه، إبراهيما سينجاري، سيكو فوفانا.

الهجوم: جوناثان بامبا، جيان فيليب كراسو، جيرمي بوجا.

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تشكيل منتخب غينيا بيساو:

حراسة المرمى: أوبارين دجوكو

خط الدفاع: جيفيرسون إنكادا، أوبا سانجانتي، مارسيلو دجالو، فالي كاندي

خط الوسط: موريتو كاساما، جانيو بيكيل، ألفا سيميدو

خط الهجوم: مورو رودريجيز، ماما بالدي، كارلوس ماني

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى مع، نيجيريا وغينيا الاستوائية.

طاقم تحكيم مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

وأسندت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو لطاقم تحكيم ام مصرى بقيادة أمين عمر، ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معرروف حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكم فار، ومحمود البنا مساعد فار».

مشوار كوت ديفوار وغينيا بيساو

سبق لمنتخب كوت ديفوار، تحقيق البطولة عامي 1992 في السنغال، و2015 بغينيا الاستوائية، فيما خسر نهائي البطولة في نسختي 2006، و2012.

اما منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول في 2017، يبحث عن التمثيل المشرف، حيث خاض 9 ‏مباريات وتعادل في 3 مواجهات مقابل 6 هزائم.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

مجموعة منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2023

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب كوت ديفوار على رأس المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2023، باعتباره المستضيف وصاحب الأرض.

وجاءت مجموعة منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2023، على النحو التالي: