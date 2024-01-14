الآن حصرياً مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بث مباشر يلا كورة بكأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بث مباشر

مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بث مباشر يلا كورة بكأس أمم إفريقيا،تبدأ مصر مشوارها نحو لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة عندما تواجه موزمبيق على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي يوم الأحد.

ويهدف الفراعنة، الذين تغلبوا على نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 و2021، إلى إنهاء الجفاف في النهائيات، بينما يشارك أوس مامباس في البطولة القارية لأول مرة منذ 2010.ويتسلّح الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بالتاريخ؛ لتأكيد زعامته على القارة الإفريقية، وقنص اللقب الثامن في تاريخه في البطولة الإفريقية الأغلى على مستوى المنتخبات.

يترقب الجميع موعد مباراة مصر وموزمبيق، حيث تعد من أروع البطولات لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية فهي قديمة وعريقة ومهمة جدًا على المستوى القاري والعالمي، حيث أن كل مباريات منتخب مصر تقام في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا داخل مدينة أبيديجان، وتتميز هذه المدينة بوجود ملعب فيلكس اوفوي وهو ملعب مساحته واسعة يتسع نحو 33000 متفرج، كما أن منتخب مصر توج بلقب كأس الأمم الإفريقية في سبع أعوام وهو من أكثر المنتخبات المتوجه بهذا اللقب.

وبالطبع يُعد منتخب مصر دائمًا وأبدًا من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة وعلى الرغم من عدم حصول الفراعنة على كأس الأمم الإفريقية منذ بطولة 201-، إلا أنه دائمًا ما يتواجد في الأدوار النهائية، مثل النسخة الآخيرة والتي تُوج فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

يدير الحكم الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، وسبق أن أدار الحكم البالغ من العمر 32 عاما للأندية المصرية 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وأدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بث مباشر يلا كورة بكأس أمم إفريقيا

ويطمح منتخب مصر أن تكون ضربة البداية الليلة قوية بالفوز على منتخب موزمبيق، من أجل حصد أول 3 نقاط غالية دون النظر إلى باقي نتائج مجموعة مصر، حيث تقام المواجهة الثانية فيها بين منتخبي غانا والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).

أما على جانب الأرقام المسجلة بأسماء نجوم المنتخب الوطنى، فإن محمد دياب العطار، الشهير بـ«الديبة»، هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف هاتريك فى مباراة واحدة، فى بطولة 1957، ويعد حسن الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة فى نسختين مختلفتين خلال بطولتى 1963 و1970.

كما يعتبر الحضرى هو أكبر لاعب يشارك فى مباريات البطولة سنا عبر تاريخها، بعمر 44 عاما و21 يوما، عندما شارك فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2017 أمام الكاميرون، ويعتبر أحمد حسن ومعه الكاميرونى سونج هما الأكثر مشاركة فى نهائيات المسابقة، بـ8 مسابقات لكل منهما.



بينما كان "الجنرال" محمود الجوهرى أول من يفوز باللقب الأفريقى لاعبا ومدربا، إذ قاد منتخب مصر للفوز بالبطولة كلاعب عام 1959، ثم كمدير فنى عام 1998، ولا يشاركه هذا الإنجاز سوى النيجيرى ستيفن كيشى، الذى قاد النسور للفوز باللقب كلاعب عام 1994 ثم كمدير فنى عام 2013.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

تأتي مجموعة قنوات BeIN Sports، باعتبارها القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك نتيجة حصولها على حق نقل بث مباشر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024، لمختلف الجماهير المشتركين لديها من بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ وبالتالي فإن مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق اليوم ستكون عبر تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1 الموضح في هذا الجدول.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

1 - قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

2 - قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3 - القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

4 - قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

5 - قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق | من هنــــا

تأتي توقعات تشكيل منتخب مصر اليوم أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023، باختيار البرتغالي روي فيتوريا العناصر التالية: