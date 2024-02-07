بحث جديد يربط عادة نتف الأنف بمرض الزهايمر

كشفت دراسة حديثة نُشرت في Biomolecules، والتي كشفت عن وجود صلة محتملة بمرض الزهايمر، وعادة نتف الأنف، في حين أن مرض الزهايمر هو بالفعل حالة مثيرة للقلق تؤثر على الملايين على مستوى العالم، فإن هذا البحث الجديد يسلط الضوء على كيف يمكن للأفعال التي تبدو غير ضارة مثل نتف الأنف أن يُساهم في تطوره.

ويُشير تقرير حديث إلى أن نتف الأنف قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ينبع هذا الاكتشاف من اكتشاف بروتين يسمى بيتا أميلويد، المعروف بأنه عامل مهم في تطور مرض الزهايمر.

ويقترح الباحثون أن مسببات الأمراض التي يتم إدخالها عن طريق نتف الأنف قد تؤدي إلى إنتاج بيتا أميلويد في الدماغ، مما يساهم في التهاب الأعصاب المرتبط بمرض الزهايمر.

ويسلط التقرير الضوء على دور الجهاز الشمي كبوابة محتملة لمسببات الأمراض لدخول الدماغ، حيث يمكن لمسببات الأمراض، بما في ذلك الفيروسات والفطريات والبكتيريا، أن تسبب التهابات مستمرة في أنسجة الأنف، وتصل في النهاية إلى الدماغ وتؤدي إلى عمليات تنكس عصبي.

ويؤكد هذا الارتباط المباشر على أهمية الحفاظ على نظافة الأنف للتخفيف من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وغالبًا ما تركز الوقاية من مرض الزهايمر على عوامل تتعلق بنمط الحياة، ويمكن الآن اعتبار عملية تنظيف الأنف من بينها.

في حين أن هذه العادة قد توفر راحة مؤقتة، فمن الضروري إعطاء الأولوية لنظافة الأنف المناسبة، فيما تشمل الاقتراحات أساليب لطيفة مثل الشطف بمحلول ملحي أو نفخ الأنف للحفاظ على النظافة وتقليل خطر دخول مسببات الأمراض إلى الدماغ.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لترسيخ العلاقة بين نتف الأنف وخطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى البشر.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران نتائج واعدة، حيث أظهرت كيف يمكن للبكتيريا التي تدخل الدماغ عبر العصب الشمي أن تؤدي إلى ترسب الأميلويد بيتا.

والدراسات البشرية جارية لاستكشاف هذه النتائج وتحديد التدابير الوقائية المحتملة ضد مرض الزهايمر.

ويؤكد الارتباط بين عبث الأنف وخطر الإصابة بمرض الزهايمر على مدى تعقيد مرض الخرف وأهمية استكشاف العوامل المساهمة المختلفة.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذا الارتباط بشكل كامل، فإن النتائج تؤكد أهمية الحفاظ على نظافة الأنف لصحة الدماغ.

وبينما نكشف أسرار مرض الزهايمر، فإن معالجة العادات التي تبدو بسيطة مثل عبث الأنف يمكن أن تلعب دورًا في استراتيجيات الوقاية.