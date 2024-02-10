آمال ماهر: لم يتم اختطافي أو تعذيبي..وسبب غيابي عن الأضواء هو تأزم حالتي الصحية

آمال ماهر تكشف حقيقة اختطافها وتعذيبها وتوضح سبب غيابها عن الأضواء في الفترة الماضية..تحدثت النجمة آمال ماهر عن فترة مرضها أثناء إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال لقائها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت آمال ماهر حقيقة الشائعات المترددة حولها بشأن اختطافها، وارجحت أن سبب غيابها يعود إلى مرضها فقط وليس كما تردد حولها خلال الآونة الماضية.



وقالت آمال ماهر: "أنا بخير واللي اتقال عني كانت مجرد شائعات زي شائعات بتحصل في الوسط الفني.. في حاجات بترد وحاجات بتقول اللي يقول يقول".

آمال ماهر أثناء استضافتها في برنامج الحكاية

آمال ماهر: لم يتم اختطافي أو تعذيبي..وسبب غيابي عن الأضواء هو تأزم حالتي الصحية

وتابعت آمال ماهر: "مرضي وتعبي أجّل إني أقول للناس إني كويسة.. اتقال عليّا حاجات كتير زي مخطوفة واتجوزت.. واتخضيت على نفسي لما قالوا عليّا كدا..ونشرت صورة عشان اطمن الجمهور عليا".

آمال ماهر تكشف سبب غيابها عن الأضواء

وكشفت النجمة آمال ماهر سبب غيابها عن الأضواء خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن سبب عدم ظهورها في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الإجتماعي يرجع إلى تأزم حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأوضحت: "حاولت أطمن الناس وأقولهم مفيش أي حاجة.. كورونا كانت مدمراني ولو كنت طلعت كانوا قالوا فعلا دي متعذبة".

وأشارت إلى ظهورها في مقطع فيديو لطمأنة الجمهور عليها، متابعة: "لما طلعت دقيقتين قالوا مش هيّ ومش في بيتها..أنا بخير ومحصلش ليّا أي حاجة.. لا اتخطفت ولا اتعذبت.. لما تتصاب بكورونا بتختفي واستغربت إن الموضوع أخد أكبر من حجمه".

آمال ماهر: أنا وتركي آل شيخ حققنا نجاحات فنية كبيرة

وأعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة، والتي حققت نجاحا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وأكدت على عودة التعاون بينهم مجددًا حيث قالت: " أنا والمستشار تركي آل الشيخ بيننا نجاحات فنية كبيرة جدا، وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون بيننا تاني".

تصريحات آمال ماهر

وأطلقت النجمة آمال ماهر مفاجأة لجمهورها حيث أعلنت عن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض، وأشادت آمال ماهر بالطفرة الفنية التي حدثت في المملكة العربية السعودية حيث قالت: "أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل ده في المملكة، بيهتموا بأدق التفاصيل، حاجة كدة شبه هوليود، وبشوف كل الحفلات، وعاجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات، وإن شاء الله قريب ممكن يكون ليا حفلات في موسم الرياض".