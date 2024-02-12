تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري، تردد قناة ON Time Sport الجديد يثير اهتمام العديد من الجماهير، فهي من بين القنوات الرياضية الرائدة في مصر والعالم العربي. تتميز القناة بعرض مباريات الدوري المصري الممتاز وبعض المباريات الدولية مجانًا دون الحاجة إلى الاشتراك.

بالإضافة إلى عدد من البرامج الرياضية التي يقدمها نجوم كبار في مجالات الرياضة المختلفة مثل كرة القدم وكرة السلة وغيرها. في هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل تردد القناة لتتمكنوا من استقبالها بسهولة على أجهزتكم.

مواعيد عرض البرامج على قناة ON Time Sport

تعرض القناة سلسلة من البرامج التحليلية الهامة فى كافة المجالات وجميع الأخبار الجديدة التي تطرأ في عالم الرياضة منها برنامج ملعب ON Time والذي يقوم بتقديمه كلا من الإعلاميان الكبيران سيف زاهر وأحمد شوبير والذي يتم عرضه في تمام الساعة 11 مساء.

ويتم عرضه طول الأسبوع، وبرنامج جمهور التالتة للإعلامي إبراهيم فايق الساعة العاشرة مساءا طوال الأسبوع بإستثناء الخميس والجمعة والعديد من البرامج الأخرى منها ستاد مصر، دقيقة ستين، ملاعب الأبطال.

تردد قناة ON Time Sport 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية إدخال التردد على الريسيفر

لتنزيل القناة يجب اتباع الخطوات التالية

عن طريق جهاز التحكم نضغط على menu.

ثم نختار تثبيت الترددات الجديدة من القائمة.

ونختار نوع القمر نايل سات.

ونقوم بملأ جميع البيانات.

ونضغط على بحث وننتظر حتى يتم تنزيل القناة.

قناة أون تايم سبورت تم إطلاقها سنة 2019 على النايل سات والتي تملكها الهيئة الوطنية الإعلام المتحدة للخدمات الإعلامية ومديرها حسين زين وحسن عبدالله وتقوم القناة بعرض برامجها بدقة عالية دون شوشرة.

تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري، نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة تردد قناة تايم سبورت الجديد 2024، وجائ ذلك ضمن الخدمات التي تعملالفجر على توافرها بشكل كبير ودائم على مدار اليوم ولحظة بلحظة.