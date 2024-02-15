علاقات تاريخية منذ 100عام.. محطات مميزة في تاريخ العلاقات السياسية بين مصر والبرازيل (تفاصيل)

تتسم العلاقات السياسية بين مصر والبرازيل، في معظم محطاتها تاريخيًا بالإيجابية والتعاون المشترك بين البلدين، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا السياسية الخارجية يتفق البلدان في مجمل القضايا، وبالأخص، تلك المعنية بأزمات الشرق الأوسط، حيث تجمع مصر والبرازيل علاقات تاريخية ممتدة منذ 100عام شهدت خلالها تعاون ثنائي كبير انعكس مؤخرا على العديد من المجالات المشترك خاصة السياسية.



وتستعرض "الفجر" خلال السطور التالية أبرز المحطات التاريخية والسياسية بين مصر والبرازيل



تربط مصر بالبرازيل علاقات قديمة تمتد إلى القرن التاسع عشر، حيث استقبلت مصر الحاكم البرازيلي الإمبراطور توم بودو الثامن عام 1876، وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي، شهدت العلاقات السياسية بين البلدين نشاطا مميزا أثمر عن توقيع اتفاق إنشاء لجنة مشتركة مصرية برازيلية عام 1985، لتكون هذه اللجنة نقطة البداية لعدد من الاتفاقات والتفاهمات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.



أبرز المحطات السياسية

- ديسمبر 2004.. لولا دا سيلفا يزور مصر للاتفاق حول أطر دول الـ 77



قام رئيس البرازيل "لولا دا سلفا" بزيارة مصر ضمن الاتفاق حول أطر مجموعة دول الـ 77.

- أبريل 2008.. البرازيل تؤيد مصر في الترشح لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الانسان

أيدت البرازيل ترشح مصر لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للفترة 2009-2011 فى الانتخابات التي أجريت بنيويورك عام 2008.

- سبتمبر 2008.. البرازيل تؤيد مصر حول مشروع قرار لنزع أسلحة الدمار الشامل

أيدت البرازيل مشروع القرار المصري حول نزع أسلحة الدمار الشامل خاصة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان لهذا التأييد أهمية خاصة في ضوء تمرير مشروع القرار بثلاثة أصوات فقط، كما تشترك البرازيل مع مصر في عضوية مجموعة " تحالف الأجندة الجديدة لنزع أسلحة الدمار الشامل".

- ديسمبر 2016.. عزاء مصري لضحايا طائرة الركاب

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا حادث تحطم طائرة الركاب التي كانت متجهة من البرازيل إلى كولومبيا، والذى أودى بحياة عدد من الضحايا، من بينهم أعضاء فريق كرة قدم برازيلي، وإصابة آخرين، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومؤكدا على دعم مصر حكومة وشعبا لحكومة وشعب البرازيل.

- أبريل 2018.. مشاورات في القاهرة حول السياسة بين البلدين

استضافت وزارة الخارجية المصرية، اجتماعات جولة المشاورات السياسية بين مصر والبرازيل، حيث ترأس الجانب المصري السفير رضا حبيب، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بينما ترأس السفير فرناندو أبرو، وكيل وزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا الجانب البرازيلي، تعد المشاورات السياسية بين مصر بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية.

- أبريل 2020.. مناقشات لفتح الأسواق وزيادة التبادل التجاري فى "برازيليا"

قدّم السفير المصري لدى برازيليا "وائل أبو المجد" أوراق اعتماده، إلى رئيس جمهورية البرازيل الفيدرالية "جايير بولسونارو"، وذلك خلال استقبال الرئيس "بولسونارو" له بقصر الرئاسة بالعاصمة برازيليا. وعقِب تقديم أوراق الاعتماد، تناول رئيس الجمهورية البرازيلي والسفير "أبو المجد" سبل تعزيز العلاقات بين البلدّين في مختلف جوانبها، ورفع مستوى التبادل التجاري البالغ حاليًا نحو 3،5 مليار دولار سنويًا، وفتح الأسواق البرازيلية أمام السلع والمنتجات المصرية، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية واستعراض الدور المصري فيها.

حضر اللقاء كل من وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية البرازيل الفيدرالية "إرنستو أراووجو"، وأمين عام وزارة الخارجية البرازيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية.

- يوليو 2020.. جولة مشاورات عبر "الفيديو كونفرانس " حول أهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

عُقِدت بمقر وزارة الخارجية، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرازيل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، و"كينيث دا نوبريجا"، نائب وزير الخارجية البرازيلي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، تناولت المشاورات الرؤى المتبادلة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وعلى رأسها قضيتا ليبيا وسد النهضة، فضلًا عن القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية البرازيلي حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات الثنائية، مُعرِبًا عن رغبة البرازيل في تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

- فبراير 2021.. شكرى يبحث مع نظيره البرازيلي الفرص المتاحة للتعاون المشترك

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس من نظيره البرازيلي "إرنستو آراوجو"، تبادلا خلاله الرؤى حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، فضلًا عن التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، أكد الوزيران على قوة العلاقات التي تجمع الدولتيّن على مختلف المستويات، وتطلعهما لتعزيزها إلى آفاق أرحب من خلال تكثيف المشاورات الثنائية لتتناول كافة المسائل والقضايا محل الاهتمام المُشترك.

- فبراير 2022.. تعازي مصرية في ضحايا " ريو دي جانيرو "

أعربت مصر، عن خالص التعازي والمواساة للبرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ريو دي جانيرو، التي أسفرت عن عشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين.

- مايو 2022.. "دانتس "يزور مصر والسيسي يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

قام برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية بزيارة لمصر، اشاد الرئيس السيسى بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكدًا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كلٌ من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضًا في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

- أكتوبر 2022.. السيسي يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرازيل

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرازيل، متمنيًا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار.

- مارس 2023.. شكرى يلتقى بنظيره "ماورو فييرا" على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين

التقى سامح شكري وزير الخارجية، "ماورو فييرا" وزير خارجية البرازيل على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية نيوديلهي،، مُرحبًا بسعي البرازيل لتنشيط دورها على الساحة الدولية، والعودة لمواقفها التقليدية والمتمسكة بالقانون الدولي، لا سيما إزاء قضايا الشرق الأوسط. كما أعرب سامح شكري عن تقديره لمشاركة الرئيس "لولا دا سيلفا" في أعمال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وأهمية الكلمة التي ألقاها والتي تضمنت تأكيدات على تغير إيجابي في سياسة البرازيل البيئية والمناخية، ورؤية تعكس عزم البرازيل التفاعل بشكل أكثر إيجابية وفاعلية في الأطر المختلفة للعمل الجماعي متعدد الأطراف.

- سبتمبر 2023.. السيسى يلتقى مع لولا دا سيلفا وبحث في سبل دعم التعاون بين البلدين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهى، بحث الجانبان سبل دعم العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

- أكتوبر 2023.. اتصال من دا سيلفا للتباحث حول قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.