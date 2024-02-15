الأمين العام يستقبل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 15 فبراير الجاري بمقر الأمانة العامة، السيد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أعرب عن تقديره لشخص الرئيس البرازيلي ومسيرته التاريخية الحافلة وتجربته الملهمة لدول الجنوب.

كما عبر عن تثمينه عاليا للعلاقات التي تجمع العالم العربي بالبرازيل على كافة الأصعدة.

وأضاف رشدي أن ابو الغيط أكد خلال اللقاء على تطلعه لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية، خاصةً خلال المرحلة الحالية التي تشهد هجومًا إسرائيليًا غير مسبوق على غزة وعجزا دوليا واضحا عن تحقيق وقف لاطلاق النار.

وذكر المتحدث الرسمي أن أبو الغيط ودي سيلفا اتفقا حول ضرورة وقوف العالم ضد استمرار الحرب، والعمل على انهائها حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين. كما عبرا عن أهمية العمل لادخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين وفق آلية مستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس دا سيلفا قد اجتمع مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وألقى خطابًا أكد فيه على استمرار دولته في دعم القضية الفلسطينية، وأشار إلى أهمية العمل على إيجاد حل للقضية عبر الطرق السلمية ومن خلال الأمم المتحدة.

كما أكد الرئيس دا سيلفا على أهمية العمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتحرير الأسرى وعقد مفاوضات سياسية تفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية.

وبيّن الرئيس دا سيلفا في خطابه أهمية إيلاء مسألة إصلاح الحوكمة الدولية والمؤسسات الدولية أولوية على الأجندة الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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