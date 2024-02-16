نزل تردد قناة ماجد الجديد MajidKids بجودة hd

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نزل تردد قناة ماجد
نزل تردد قناة ماجد الجديد MajidKids بجودة hd

نزل تردد قناة ماجد الجديد MajidKids بجودة hd، على الرغم من توافر العديد من قنوات الأطفال، إلا أن قناة "ماجد" تظل المحببة لدى الكثير من الأطفال، مما يثير فضول أولياء الأمور وحتى الكبار عن ترددها الجديد. تُعَدُّ "ماجد" وجهة محببة للجميع، حيث تُبَثُّ محتويات هادفة بجودة عالية وصور مميزة، تجذب الأطفال بألوانها الجذابة ومحتواها المتنوع.

تسعى القناة دائمًا لتطوير محتوياتها وتقديم الأفضل، حيث تشمل برامجها تعليم الأطفال الحروف والأرقام بطرق بسيطة ومبتكرة، وتقديم برامج دينية بأسلوب سهل وواضح. تتميز قناة "ماجد" بعدم وجود مشاهد إثارة، مما يجعلها ملائمة للأطفال بشكل كامل. 

سنقدم لكم في السطور القادمة جميع المعلومات اللازمة بخصوص الترددات الجديدة والبرامج المُقَدَّمَة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لتحميل قناة "ماجد" على شاشة التلفاز.

اهم برامج قناة ماجد للأطفال

  • برنامج بصل وفلفل الذي يحبه العديد من الأطفال.
  • مدرسة البنات المشهورة والمحببة لدي الأطفال.
  • برنامج فطين، برنامج يويو الذي يتابعه اكثر من الأطفال حول الدول العربية.
  • البرنامج الديني علماء المسلمين.
  • برنامج ثقافي الدبابة الصغيرة، بائع الحليب الذي يجذب أنتباه جميع الأطفال.
  • تردد قناة ماجد للأطفال الجديد.

الآن… تردد قناة ماجد عبر النايل سات

  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصويب الخطأ: ¾.
  • التردد الخاص بالقناة: 12467.
  • معدل الترميز الخاص بقناة ماجد: 27500.
  • القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد بقناة ماجد للأطفال عبرالعرب سات

  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصويب خطأ قناة ماجد: ¾.
  • التردد الخاص بالقناة: 11804.
  • معدل ترميز القناة: 27500.
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نزل تردد قناة ماجد الجديد MajidKids بجودة hd