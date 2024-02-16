بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع

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بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار منا

بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع، شركة Honor، التي استمرت كشركة مصنعة مستقلة بعد انفصالها عن Huawei، قامت بالعمل على طرح هاتفها الذكي الجديد طراز X9b في الأسواق العالمية، والذي تم عرضه في أكتوبر الماضي. 

بدأت بالفعل بالظهور بعض الميزات الرئيسية للهاتف الذكي هذا، الذي ظهر سابقًا في قاعدة بيانات BIS، وسوف نتعرف فيما يلي على بعض ميزات Honor X9b المعروفة وتاريخ إطلاقه.

ميزات Honor X9b المشاعة وتاريخ الإطلاق

سيتم طرح هاتف Honor X9b للبيع في 15 فبراير، علاوة على ذلك، عندما نلقي نظرة على الصور الترويجية الرسمية التي تشاركها العلامة التجارية، نرى أن الجهاز سيأتي مع مستشعر ماكرو عريض للغاية بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

 

العد التنازلي لإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار معقولة قد بدأ
بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع

ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مقربة من الشركة، لن يكون هناك فرق كبير في الميزات بين إصدارات الجهاز العالمية والصينية، لذلك يمكن القول أن المنتج يحتوي على لوحة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5 كيلو بايت ومعدل تحديث 120 هرتز. كما أنه يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع 19.9: 9 ولون 10 بت، ويحتوي الهاتف الذكي على تصميم شاشة مثقوبة.

العد التنازلي لإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار معقولة قد بدأ
بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع

يعمل الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. يتم إنتاج مجموعة الشرائح بهندسة 4 نانومتر، ويحتوي على 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 و4x 1.8 GHz – نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة الرسومات Adreno 600.

مواصفات  Honor X9B

العد التنازلي لإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار معقولة قد بدأ
بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع
الميزاتالوصف
الشاشة6.78 بوصة، دقة 1.5 كيلو بايت، معدل تحديث 120 هرتز، لوحة AMOLED، نسبة عرض إلى ارتفاع 19.9: 9، لون 10 بت
المعالجQualcomm Snapdragon 6 Gen 1
الكاميراتالكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل، الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية 108 ميجابكسل، 5 ميجابكسل عريض للغاية، مستشعر ماكرو 2 ميجابكسل
ذاكرة الوصول العشوائي8/12 جيجابايت LPDDR4x
التخزين256 جيجابايت تخزين داخلي
البطارية5800 مللي أمبير، شحن سريع 35 واط
الاتصالاتSIM مزدوج، 5G، Wi-Fi 802.11ac، Bluetooth 5.1، GPS، NFC، USB-C، مقبس صوت 3.5 ملم
نظام التشغيلMagic OS 7.2 المستند إلى Android 13
ميزات Honor X9b ميزات Honor X9b مواصفات Honor X9B مميزات الهاتف مميزات مواصفات عيوب
Elfagr.org

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