بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع، شركة Honor، التي استمرت كشركة مصنعة مستقلة بعد انفصالها عن Huawei، قامت بالعمل على طرح هاتفها الذكي الجديد طراز X9b في الأسواق العالمية، والذي تم عرضه في أكتوبر الماضي.

بدأت بالفعل بالظهور بعض الميزات الرئيسية للهاتف الذكي هذا، الذي ظهر سابقًا في قاعدة بيانات BIS، وسوف نتعرف فيما يلي على بعض ميزات Honor X9b المعروفة وتاريخ إطلاقه.

ميزات Honor X9b المشاعة وتاريخ الإطلاق

سيتم طرح هاتف Honor X9b للبيع في 15 فبراير، علاوة على ذلك، عندما نلقي نظرة على الصور الترويجية الرسمية التي تشاركها العلامة التجارية، نرى أن الجهاز سيأتي مع مستشعر ماكرو عريض للغاية بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع

ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مقربة من الشركة، لن يكون هناك فرق كبير في الميزات بين إصدارات الجهاز العالمية والصينية، لذلك يمكن القول أن المنتج يحتوي على لوحة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5 كيلو بايت ومعدل تحديث 120 هرتز. كما أنه يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع 19.9: 9 ولون 10 بت، ويحتوي الهاتف الذكي على تصميم شاشة مثقوبة.

بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع

يعمل الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. يتم إنتاج مجموعة الشرائح بهندسة 4 نانومتر، ويحتوي على 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 و4x 1.8 GHz – نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة الرسومات Adreno 600.

مواصفات Honor X9B

بدأ العد التنازلي للإصدار العالمي لهاتف Honor X9b بأسعار مناسبة للجميع