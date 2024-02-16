Xiaomi Pad 6S Pro في طريقه للعالمية، يواصل Xiaomi سعيه في سوق الأجهزة اللوحية بسلسلة Pad 7 بسرعة، وآخر التقارير تشير إلى خطط الشركة لإضافة سلسلة Pad 6.

ويشاع أيضًا أن الإصدار القادم سيحمل اسم Xiaomi Pad 6S Pro ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في القريب العاجل، مما يعني أن الجهاز اللوحي يتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجازات ملموسة.



Xiaomi Pad 6S Pro في قاعدة بيانات SDPI

ظهر جهاز Xiaomi Pad 6S Pro القادم في قاعدة بيانات SDPI برقم الطراز 24018RPACG، وفي حين أن القائمة لا تكشف عن أي مميزات للجهاز اللوحي، إلا أنها تشارك تفاصيل مهمة للغاية مع المستخدمين بأنه سيتم طرحه في الأسواق العالمية.

Xiaomi Pad 6S Pro في طريقه للعالمية

إذا نظرنا إلى الصورة المسربة لجهاز Xiaomi Pad 6s Pro، فيمكننا القول أن الجهاز سيتبع خط تصميم مشابه لسلسلة Pad 6، بما في ذلك Pad 6 وPad 6 Pro وPad 6 Max، وبصرف النظر عن هذا، يُذكر أن الجهاز اللوحي مصمم ليكون متوافقًا مع سيارة Xiaomi SU7 التي ستطرحها العلامة التجارية للبيع قريبًا.

ويكشف التسريب أيضًا أن جهاز Pad 6s Pro سيحتوي على شاشة بحجم 12.4 بوصة، ومع ذلك، ستكون هناك شاشة LCD تقدم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ومن ناحية المعالج، سيتم تشغيله بواسطة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، علاوة على ذلك، يقال إنه مدعوم ببطارية 10000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

Xiaomi Pad 6S Pro في طريقه للعالمية

Xiaomi Pad 6S Pro الجهاز اللوحي الذي يركز على السعر والأداء في طريقه عالميًا

نظرًا لأن Xiaomi Pad 6S ينتمي إلى سلسلة Pad 6، فمن المرجح أن تكون العديد من ميزاته التقنية مشابهة للطرز الأخرى، لذلك، من المتوقع أن يحتوي جهاز Pad 6S Pro على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، وأخيرًا نظام مكبرات صوت رباعية، وأخيرًا يُذكر أن تاريخ إطلاق الجهاز هو 22 فبراير.