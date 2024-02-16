منصة بلو سكاي تكسر الرقم القياسي في أول يوم، في الفترة الأخيرة، كانت منصة تويتر محط أنظار واسعة في الصحافة بفضل نشاطها المتزايد، ولا سيما بعد أن انتقلت إلى ملكية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لكل من تسلا وسبيس إكس، مقابل مبلغ قدره 44 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ ذلك الحين، شهدت المنصة تغييرات جوهرية في رؤيتها وسياساتها، مما أدى بالطبع إلى ظهور حاجة ملحة لمنصة بديلة بالنسبة للمستخدمين في نفس السياق، حققت منصة "بلو سكاي"، التي أطلقها مؤسس تويتر السابق جاك دورسي مؤخرًا للاستخدام العام، نجاحًا كبيرًا حيث جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين في يوم إطلاقها الأول.

بلو سكاي تحطم الرقم القياسي

منصة “بلو سكاي” تكسر الرقم القياسي في أول يوم

حصلت منصة “بلو سكاي” على ما يقرب من مليون مستخدم في يومه الأول بعد عرضه للجميع، فقد عملت منصة التدوين المصغر ” Bluesky ” بنظام دعوة مشابه لنظام منصة “كلوب هاوس” التي أحدثت ضجة كبيرة في عام 2021، لفترة طويلة، ومع ذلك، تغير هذا الوضع مؤخرًا، وتم فتح المنصة لجميع المستخدمين، وهذا مهد الطريق لمنصة تويتر “X” المنافسة لكسب ما يقرب من مليون مستخدم في وقت قصير.

يبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي Bluesky نحو 4.1 مليون، وهذا العدد يزداد بسرعة مع كل دقيقة تمر، حتى أن الرئيس التنفيذي للشركة، جاي جرابر، أشار إلى الشعبية المتزايدة لـ “بلو سكاي” في منشور على منصة X، قائلًا: “الأمور تتغير هنا”.

ترك جاك دورسي، الذي ترك منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في عام 2021 واستمر عضوًا في مجلس الإدارة، الشركة التي أسسها خلال مفاوضات الاستحواذ، لم يغلق دورسي كتاب وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا، وفي هذا السياق، أطلق منصة جديدة تسمى “Bluesky” والتي تنافس تويتر، في السنوات الأخيرة.

خطوات التسجيل في “بلو سكاي“

منصة “بلو سكاي” تكسر الرقم القياسي في أول يوم

لتسجيل الدخول إلى المنصة، يمكنك استخدام التطبيق المتاح على الويب أو الهاتف المحمول (Android / iOS)، بعد النقر على زر إنشاء حساب جديد، يمكنك متابعة المعاملات والحصول على حق الوصول عن طريق إدخال معلوماتك.