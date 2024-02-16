شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G المقاوم للماء، أعلنت شركة أوبو عن إصدار هاتف Oppo Reno 11F 5G في تايلاند، ويعتبر هذا الهاتف أحدث إضافة إلى سلسلة Reno 11 التي تشمل أيضًا هواتف Reno 11 مع معالج Dimensity 7050 وReno 11 Pro مع معالج Dimensity 8200، وفيما يلي نظرة شاملة على مواصفات وميزات وسعر هاتف Reno 11F.

مواصفات وميزات هاتف Oppo Reno 11F 5G



شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G بشاشة OLED وثلاث كاميرات 64 ميجابكسل وهيكل مقاوم للماء

شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G بشاشة OLED وثلاث كاميرات 64 ميجابكسل وهيكل مقاوم للماء

يتميز هاتف رينو 11F 5G بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بتصميم ثقب، وتوفر الشاشة دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات للمس 240 هرتز ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100% وكثافة بيكسل 394ppi وماسح ضوئي للبصمات داخل الشاشة وحماية من زجاج Panda.

شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G بشاشة OLED وثلاث كاميرات 64 ميجابكسل وهيكل مقاوم للماء

يعمل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS 14 المستند على نظام التشغيل Android 14.

يعمل هاتف OppoReno 11F 5G بمعالج Dimensity 7050.

يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x وذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

يستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 67 وات.

يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل: بطاقة SIM مزدوجة، وشبكة الجيل الخامس وWi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وGPS وNFC ومنافذ USB-C وفتحة بطاقة microSD.

يتميز هاتف Oppo Reno 11F 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP65 ويبلغ قياسه 161.1 × 74.7 × 7.54 مم ويزن 177 جرامًا.

سعر هاتف Oppo Reno 11F 5G