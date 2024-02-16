شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G المقاوم للماء
شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G المقاوم للماء، أعلنت شركة أوبو عن إصدار هاتف Oppo Reno 11F 5G في تايلاند، ويعتبر هذا الهاتف أحدث إضافة إلى سلسلة Reno 11 التي تشمل أيضًا هواتف Reno 11 مع معالج Dimensity 7050 وReno 11 Pro مع معالج Dimensity 8200، وفيما يلي نظرة شاملة على مواصفات وميزات وسعر هاتف Reno 11F.
مواصفات وميزات هاتف Oppo Reno 11F 5G
شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G بشاشة OLED وثلاث كاميرات 64 ميجابكسل وهيكل مقاوم للماء
شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G بشاشة OLED وثلاث كاميرات 64 ميجابكسل وهيكل مقاوم للماء
يتميز هاتف رينو 11F 5G بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بتصميم ثقب، وتوفر الشاشة دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات للمس 240 هرتز ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100% وكثافة بيكسل 394ppi وماسح ضوئي للبصمات داخل الشاشة وحماية من زجاج Panda.
شركة أوبو تطلق هاتف Oppo Reno 11F 5G بشاشة OLED وثلاث كاميرات 64 ميجابكسل وهيكل مقاوم للماء
- يعمل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS 14 المستند على نظام التشغيل Android 14.
- يعمل هاتف OppoReno 11F 5G بمعالج Dimensity 7050.
- يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x وذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.
- يستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 67 وات.
- يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل: بطاقة SIM مزدوجة، وشبكة الجيل الخامس وWi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وGPS وNFC ومنافذ USB-C وفتحة بطاقة microSD.
- يتميز هاتف Oppo Reno 11F 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP65 ويبلغ قياسه 161.1 × 74.7 × 7.54 مم ويزن 177 جرامًا.
سعر هاتف Oppo Reno 11F 5G
- وصل هاتف رينو 11F 5G إلى تايلاند بسعر 10،990 بات تايلندي (نحو 307 دولارات أمريكية)، ويمكن شراؤه بعدة ألوان مثل الأخضر النخلي والأزرق المحيطي والأرجواني المرجاني.
- وهناك تكهنات بأن هاتف رينو 11F 5G سيتم إصداره أيضًا في بعض الأسواق الآسيوية الأخرى مثل إندونيسيا وماليزيا قريبًا، ومن المحتمل أن يتم إعادة تسميته باسم Oppo F25 5G في الهند.
- بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن هاتف OnePlus Nord CE 5 Lite القادم يشبه هاتف رينو 11F.