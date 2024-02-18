حجم التجارة الإماراتية دون نفط يسجل 952 مليار دولار خلال 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات يوم الأحد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى قياسيا قدره 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.

 

وأعلن وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي إن حجم التجارة في السلع غير النفطية ارتفع 12.6 بالمئة في 2023 عن العام السابق، بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

 

وأضاف الزيودي على منصة إكس "يؤكد تجاوز صادرات السلع والخدمات حاجز التريليون درهم لأول مرة بتاريخ الدولة أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح صوب اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي واتجاهه للمزيد من الانفتاح على العالم تجاريا واستثماريا".

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