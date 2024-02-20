اعرف اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك تزداد حركات البحث حول متابعة معرفة أماكن معارض "أهلًا رمضان ٢٠٢٤" في محافظة الإسماعيلية، قامت محافظة الإسماعيلية بتنظيم هذا المعرض الذي يثير فضول الكثيرين، ويتساءلون عن مكانه في الإسماعيلية.

يشمل المعرض تخفيضات تصل إلى ٣٠٪ على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان المبارك مثل ياميش رمضان.

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية

يرغب الكثير من المواطنين داخل محافظة الإسماعيلية بالتعرف على أماكن معارض اهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية، وسوف نتعرف في السطور القادمة عليها، وهي كالتالي:

معرضين بمركز فايد ومىكز التل الكبير: يتواجد المعرضان في مدينة فايد ومدينة التل الكبير، يختصان بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين داخل المدينتين، ويشمل هذان المعرضان على مجموعة كبيرة ومتنوعة من جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة.

معرض نادي المنتزه بعد التطوير: يتواجد المعرض في حي المنتزه، وهو يعد ثاني أكبر معارض أهلًا رمضان في محافظة الإسماعيلية بأكملها، ويشمل هذا المعرض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من كافة السلع الغذائية، بالإضافة إلى ذلك السلع غير الغذائية وهي الملابس والأدوات المنزلية والأحذية والحقائب.

معرض أرض المعارض: يتواجد المعرض في الحي الثالث، وهو يعد أكبر معارض أهلًا رمضان في محافظة الإسماعيلية، وتضمن هذا المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من كافة السلع الغذائية، ومن ضمن تلك السلع اللحوم والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى الحبوب مثل الأرز، والزيت والسكر ويضم أيضًا مواد غذائية أخرى.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلًا رمضان بالإسماعيلية

سوف نعرض لكم في السطور القادمة مجموعة من الأسعار الخاصة ببعض السلع الأساسية في معرض أهلًا رمضان في محافظة الإسماعيلية 2024، وهي كالآتي: