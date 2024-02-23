بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم

جولة الأهلي الأفريقية بين Al Ahly vs Mediama اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، في إطار دور المجموعات، يترقب الجماهير بشغف موعد المباراة القادمة، إضافة إلى التشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المهم.

يسعى النادي الأهلي إلى استمرار تألقه ونجاحه في المنافسات الإفريقية، من خلال الابتعاد في صدارة مجموعته في دور المجموعات. حيث يحتل النادي المصري الصدارة في المجموعة الرابعة بست نقاط، ويسعى بكل جهده للحفاظ على هذا التفوق وتأكيد تميزه على منافسيه.

تعد مواجهة فريق ميدياما الغاني فرصة كبيرة للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وتعزيز مكانته في القمة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في البطولة ورغبة الفريق في الفوز باللقب مرة أخرى. تم وضع الأهلي في مجموعة صعبة مع ميدياما الغاني، بالإضافة إلى فرق أخرى مثل شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، مما يجعل تحدي الفريق المصري أكثر إثارة وصعوبة.

بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة السابقة، يسعى النادي الأهلي للحفاظ على هذا الإنجاز وإعادة تحقيقه مرة أخرى، على الرغم من الصعوبات التي قد تواجهه في المنافسة مع الفرق الإفريقية القوية التي تسعى للتتويج بالبطولة.

يتوقع أن جمهور الأهلي يتطلّعون لاستمرار الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراة ميدياما. وسيلعب التحفيز والتشجيع دورًا هامًا في دعم الفريق لتحقيق الهدف المطلوب والمضي قدما نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.

متي موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 ؟

تقدم بوابة دوت الخليج خدمة مشاهدة مباشرة لمباراة الأهلي وميدياما عبر الإنترنت، حيث يواجه الفريق المصري الأهلي فريق ميدياما الغاني اليوم الجمعة في إطار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024. تقام المباراة في استاد "بابا يارا" الواقع في غانا.

سيتم عقد مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المصري، الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت السعودي، الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الإماراتي، والساعة 5:00 مساءً بالتوقيت العربي المغربي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم

مشاهدة اللقاء الرياضي بين الأهلي وميدياما على قناة يلا شوت بث مباشر، وتعادل النادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة السابقة من دوري أبطال إفريقيا دون أهداف، مما يجعل الأحمر يواصل التصدر في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، المعروفة باسم مجموعة الأهلي، وفريق ميدياما الغاني يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

استقبل.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري الأبطال

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية الرائدة في بث المباريات الرياضية وتقدم خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت، وتقدم القنوات خدمات بث مباشر لمختلف المسابقات الرياضية التي ينظمها الكاف، بما في ذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تجمع بين الفرق القوية والمتنافسة على اللقب.

بالنسبة لمباراة اليوم بين الأهلي المصري وميدياما الغاني في إطار دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، ستكون قنوات بي إن سبورت المنصة الحصرية لعرض هذه المباراة المهمة مباشرة للجماهير المشتركة لديها في منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

ستكون قناة Bein sports 6 هي القناة المخصصة بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم، وستقدم تغطية شاملة وحصرية لجميع أحداث المباراة بأعلى جودة ودقة في الصورة والصوت، مما يمكن المشاهدين من متابعة المباراة بكل متعة وتشويق.

تردد قناة Bein sports 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

كيفية مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

بإمكان الجمهور العربي، بما فيهم الجمهور الجزائري، متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي وميدياما عبر وسائل بديلة. ستُنقل المباراة عبر تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت"، ولكن يجب على الراغبين في مشاهدتها أن يكونوا مشتركين في إحدى هاتين الخدمتين.

نتائج مباريات الأهلي فى دور مجموعات دروي أبطال إفريقيا

مباراة النتيجة الأهلي vs. مدياما الأهلي (3) - مدياما (0) الأهلي vs. يانج أفريكانز الأهلي (1) - يانج أفريكانز (1) الأهلي vs. شباب بلوزداد الأهلي (0) - شباب بلوزداد (0) الأهلي vs. شباب بلوزداد الأهلي (0) - شباب بلوزداد (0)

ما التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما؟

عدد من اللاعبين في النادي الأهلي غائبون، مثل مروان عطية الذي تم إيقافه، ومحمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة، وكذلك محمود عبد المنعم كهربا الذي حضر حفل زفاف شقيقته. من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيل كولر على التشكيلة التالية لمواجهة ميدياما.

تشكيلة الأهلي أمام ميدياما: 4-3-3

مصطفى شوبير

علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

إمام عاشور - عمرو السولية - أكرم توفيق

حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم

ما التشكيل المتوقع لميدياما أمام الأهلي؟

سوف يغيب المهاجم سواه عن فريق ميدياما في مباراة الأهلي بسبب الإصابة، ويتوقع أن يختار المدير الفني إيفانز أدوتي التشكيلة التالية.

تشكيلة ميدياما أمام الأهلي: 4-3-3

فليكس كي

مامادو كمارادين - إيمانويل كودجو - نور الدين عبد الله - كوادوو أمواكو

جيان فيتال أوريغا - بابا عبد الله موسى - مانويل مانتي

ديريك فوردجور - جوشوا أغيمانغ - دانييل لوموتي

الأهلي ضد ميدياما.. القلعة الحمراء تتفوق تسوقيًا

يواجه فريق الكرة في النادي الأهلي اليوم تحديًا كبيرًا، حيث يواجه فريق ميدياما الغاني في مباراة مهمة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. تعتبر هذه المباراة صعبة على الفريق الأحمر الذي واجه صعوبات في رحلته من القاهرة إلى كوماسي.

بدأت المشاكل التي واجهت بعثة الأهلي بتأجيل السفر بعد عطل الطائرة في مطار القاهرة، وتأخر الرحيل لمدة ساعتين. وللأسف، حدث عطل آخر في مطار أكرا حيث اصطدمت الطائرة بأحد أجزائها المسؤولة عن تزويدها بالوقود، مما أدى إلى عدم جاهزيتها للطيران. تدخل مسؤولو الأهلي وشركة الطيران المصرية في غانا لحل المشكلة وتوفير طائرة جديدة صباح الخميس لنقل البعثة إلى كوماسي.

تعكس التحديات التي واجهها الأهلي في السفر الصعوبات التي تواجهها الأندية أثناء مشاركتها في البطولات القارية، حيث تتطلب الرحلات الطويلة والمسافات الكبيرة تنظيمًا وتخطيطًا دقيقًا لتجنب المشاكل وضمان وصول الفريق بأمان وفي الوقت المحدد.

من جانبه، يستعد فريق ميدياما بنفس روح معنوية عالية لمباراة الأهلي، حيث خاضوا تدريبات مكثّفة استعدادًا للمواجهة. ولتشجيع اللاعبين، قررت إدارة النادي منح مكافآت مالية سخية لتحفيزهم على الفوز والتقدم نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

في نفس السياق، يطمح النادي الأهلي إلى تحقيق الانتصار في المباراة اليوم من أجل الاستمرار في التألق في البطولة والحفاظ على الصدارة في المجموعة. كما يسعى الفريق لتجاوز التحديات التي واجهها خلال رحلة السفر وضمان تركيز اللاعبين على أدائهم في الملعب.