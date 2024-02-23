مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

الـشوط الأول بث مباشر الاهلي يلا شوت.. مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما يلا شوت في دوري أبطال أفريقي

تم بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما الغاني في جولة الدور المجموعات الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب TNA بارك في كوماسي، اليوم الجمعة.

تبدأ مباراة النادي الأهلي مع فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت القاهري، والسابعة مساءً بالتوقيت المكي.

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مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

قبل مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، يحتل الأهلي الصدارة في مجموعة الرابعة بـ6 نقاط، بينما يحتل فريق ميدياما المركز الرابع بـ4 نقاط.

وقبل مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، يحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الفريق الغاني المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار في مباراة ميدياما الغاني اليوم، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربي.

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الآن هنا:رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

يسعى النادي الأهلي لتحقيق النصر في مباراته ضد فريق ميدياما الغاني اليوم، من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم السابق على حساب فريق الوداد المغربي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

فاز الأهلي على فريق ميدياما بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل أهداف الفريق كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

الآن هنا:رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

غاب محمود عبد المنعم "كهربا" عن مباراة الأهلي وميدياما اليوم بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بزعامة مارسيل كولر بسبب زفاف شقيقته، بينما انتقل صلاح محسن إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية.

من المتوقع أن يكون الظهور الرسمي الأول للنجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في مباراة اليوم ضد ميدياما، بعد انضمامه إلى النادي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب TNA بارك في كوماسي، اليوم الجمعة.

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