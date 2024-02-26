عاجل | إستعدادات الحكومة لشهر رمضان 1445-2024، يبدو أن الحكومة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطوات إيجابية ومبشرة للمواطنين. مع اقتراب بداية الشهر الفضيل، قررت الحكومة المصرية اتخاذ أربع خطوات هامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

تهدف هذه الخطوات إلى توفير بيئة مناسبة ومريحة للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم. في هذا التقرير، سنلقي الضوء على جهود الحكومة المصرية في هذه الفترة وكيفية تخفيف الضغوطات عن المواطنين.

الحكومة تستعد لشهر رمضان المبارك وتفاجئ المواطنين بأخبار سارة

قامت الحكومة المصرية بعمل العديد من التحركات والإجراءات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل أن تخفف عن المواطنين من أعباء الحياة في ظل تلك الظروف الصعبة، وجاءت تلك التحركات كالتالي:

حزمة حماية اجتماعية

تضم حزمة الحماية الاجتماعية والتي يشغل منصب الرئاسة بها الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% وبذلك يصل الراتب الشهري إلى 6000 جنيه.

بالإضافة إلى زيادة الرواتب الخاصة بموظفي الخدمة المدنية والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 1000 يصل إلى 1200 جنيه وذلك وفقًا للوظيفة.

القيام بتوفير 6 مليارات جنيه مصري من أجل تعيين ما يقرب من 120 ألف من المهن الصحية والمعلمين والعاملين داخل الهيئات الإدارية الأخرى.

توفير 15 مليار جنيه لكي تكون زيادة إضافية للأطباء والمدرسين والمحاضرين الجامعيين والممرضين.

توفير ما يقرب من 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية إلى أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي.

توفير 15% زيادات في المعاشات إلى 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى توفير 15% زيادة المعاشات الخاصة بـ تكافل وكرامة.

القيام برفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه.

وقف قطع الكهرباء في رمضان

في الأيام السابقة وافق مجلس الوزراء على إيقاف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل التيسير على المواطنين.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

قام رئيس قطاع التكافل داخل بنك ناصر الدكتور أحمد عطية بالإعلان عن وجود تعاون بين البنك ومؤسسة تحيا مصر من أجل تقديم الدعم إلى الأسر التي في حاجة ماسة إلى المساعدة بمناسبة شهر رمضان، بالإضافة إلى توفير 10 ملايين جنيه من أجل دعم الأسر التي في حاجة إلى صناديق الطعام.

معارض أهلًا رمضان

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بافتتاح معارض أهلًا رمضان من أجل تقديم المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 25%و30%، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وتضم تلك العروض العديد من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين.



