القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدور الخامس من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.