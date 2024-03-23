مقادير السابليه: حكاية من الذوق والنكهة الشرقية، السابليه هي من الحلويات الشرقية التقليدية التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الهش، وتعتبر من الحلويات المفضلة في العديد من البلدان العربية خلال فترة العيد والمناسبات الخاصة. وفيما يلي وصفة لتحضير السابليه بمكوناتها اللذيذة وطريقة تحضيرها بسهولة في منزلك.

مقادير السابليه:

للعجينة:

- 2 كوب دقيق.

- 1/2 كوب زبدة مذوبة.

- 1/4 كوب حليب.

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- 1 ملعقة كبيرة سكر.

- ملح.

للحشو:

- 2 كوب جوز هند مبشور.

- 1 كوب سكر.

- 1/2 كوب ماء زهر.

- 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

- ورق غار.

للتزيين:

- سكر بودرة.

- قطر.

طريقة تحضير السابليه:

1. **تحضير العجينة:**

- في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع الزبدة المذوبة والحليب والسكر والخميرة وقليل من الملح حتى يتكون عجينة طرية.

- يُغطى العجين ويترك ليتخمر لمدة 30-45 دقيقة حتى يتضاعف حجمه.

2. **تحضير الحشو:**

- في وعاء آخر، يُخلط الجوز الهند المبشور مع السكر وماء الزهر والقرفة وورق الغار.

- يُطهى الخليط على نار خفيفة حتى يتكون مزيج سميك، ثم يُترك ليبرد.

3. **تشكيل السابليه:**

- يُفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق إلى قطع رقيقة.

- تُقسم الحشوة إلى كرات صغيرة، ثم تُوضع في منتصف كل قطعة عجين.

- تُلف العجينة حول الحشوة بشكل متساوٍ، ثم تُقطع القطع إلى أجزاء صغيرة.

4. **الخبز:**

- تُوضع القطع على صينية فرن مبطنة بورق الخبز.

- تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

5. **التزيين:**

- بعد أن تبرد السابليه، يُزين سطحها بالسكر البودرة.

- يُمكن تحضير القطر وسكبه فوق السابليه قبل التقديم لإضافة المزيد من النكهة.

باستخدام هذه الوصفة، ستتمكن من تحضير السابليه الشهي في منزلك بطريقة سهلة ولذيذة لتستمتع بها مع عائلتك وضيوفك في مناسبات العيد وغيرها.