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استمتع بطعم العيد في منزلك مع بيتي فور: وصفة سهلة ومقادير بسيطة

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استمتع بطعم العيد
استمتع بطعم العيد في منزلك مع بيتي فور: وصفة سهلة ومقادير بس

استمتع بطعم العيد في منزلك مع بيتي فور: وصفة سهلة ومقادير بسيطة، في كل عام، يأتي عيد الفطر مع مشاعر الفرح والبهجة، ولا يكتمل احتفال العيد دون تواجد الحلويات اللذيذة، مثل بيتي فور العيد، الذي يعتبر من الحلويات الشهيرة والمحبوبة. في هذا الموضوع، سنتعرف على وصفة سهلة وبسيطة لتحضير بيتي فور العيد في منزلك، مع مقادير قليلة وطعم لا يُقاوم.

استمتع بطعم العيد في منزلك مع بيتي فور: وصفة سهلة ومقادير بسيطة


1. المقادير:
  - كوب ونصف دقيق.
  - 3/4 كوب زبدة طرية.
  - 1/2 كوب سكر.
  - بيضة واحدة.
  - 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
  - رشة ملح.
  - سكر بودرة للتزيين (اختياري).

2. طريقة التحضير:
  - قبل البدء، سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وأعدّي صواني الخبز بورق الخبز.
  - في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
  - أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطي حتى يتجانس المزيج.
  - في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.
  - أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر والبيض واخلطي حتى يتكون عجينة لينة.
  - شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافات بينها.
  - ضعي الصواني في الفرن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.
  - بمجرد أن تبرد البيتي فور قليلًا، قومي بتزيينها برشة خفيفة من السكر البودرة.

3. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:
  - قدمي البيتي فور في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء في احتفالات العيد.

ختام:
باستخدام هذه الوصفة البسيطة والمقادير القليلة، يمكنك تحضير بيتي فور العيد بسهولة في منزلك والاستمتاع بطعم العيد في أجواء البيت. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع من تحب في عيد الفطر المبارك.

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