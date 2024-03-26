ads

استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير سهلة

منوعات
استمتع بطعم العيد
استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير

استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير سهلة، يعتبر بيتي فور من أشهر وألذ الحلويات التي تُحضر خصيصًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك ولكن ماذا لو جمعنا بين طعم البيتي فور الناعم وطعم الشوكولاتة الغنية؟ في هذا الموضوع، سأشاركك وصفة بيتي فور العيد بالشوكولاتة مع مقاديرها السهلة لتتمتع بأطيب الحلويات في العيد.

استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير سهلة

1. المقادير:
  - 200 غرام زبدة طرية
  - 3/4 كوب سكر ناعم
  - بيضة واحدة
  - 2 كوب دقيق
  - 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  - رشة ملح
  - 200 غرام شوكولاتة للتزيين

2. طريقة التحضير:
  - سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وقومي بتغطية صواني الخبز بورق الخبز.
  - في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية والسكر الناعم حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
  - أضيفي البيضة وفانيليا إلى الخليط واخلطي جيدًا.
  - في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.
  - أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.
  - شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز.
  - اخبزي البيتي فور في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُحمر قليلًا.
  - اتركي البيتي فور ليبرد قليلًا ثم اذببي الشوكولاتة على نار هادئة حتى تذوب تمامًا.
  - غطّي كل بيتي فور بالشوكولاتة المذابة واتركيه يبرد تمامًا قبل التقديم.

3. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:
  - قدمي بيتي فور العيد بالشوكولاتة في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء في احتفالات العيد.

ختام:
باستخدام هذه الوصفة اللذيذة والمقادير البسيطة، يمكنك تحضير بيتي فور العيد بالشوكولاتة في المنزل بسهولة وتتمتع بطعم لا يُقاوم في أجواء الاحتفال بالعيد. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع من تحب في عيد الفطر المبارك.

استمتع بطعم العيد بيتي فور الشوكولاتة المقادير طريقة التحضير عيد الفطر المبارك العيد 2024 طعم الشوكولاتة بيتي فور العيد 2024 عيد الفطر المبارك 2024

مواد متعلقة

استمتع بالعيد مع بيتي فور اللذيذ: وصفة بسيطة ومقادير مثالية للتحضير

استمتع ببيتي فور العيد بأسهل الطرق: وصفة بسيطة ولذيذة للاحتفال بالعيد

استمتع بطعم العيد في منزلك مع بيتي فور: وصفة سهلة ومقادير بسيطة

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إبداع متجدد وتألق دائم.. إشادات بروجينا بعد الحلقة الأخيرة من "سر إلهي" والمسلسل يتصدر التريند

"أنا رقم واحد".. كهربا يوجه رسالة قوية لحسام حسن ويكشف موعد رحيله عن الأهلي

موعد مباراة البحرين ضد نيبال في تصفيات كأس العالم آسيا والقنوات الناقلة

ندم وضياع.. ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

عاجل:- ارتفاع الدينار الكويتي والدولار في البنك الأهلي المصري لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف

موعد مباراة الأردن ضد باكستان في تصفيات كأس العالم آسيا والقناة الناقلة

استمتع بالعيد مع بيتي فور اللذيذ: وصفة بسيطة ومقادير مثالية للتحضير

استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير سهلة