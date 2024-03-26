استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير سهلة، يعتبر بيتي فور من أشهر وألذ الحلويات التي تُحضر خصيصًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك ولكن ماذا لو جمعنا بين طعم البيتي فور الناعم وطعم الشوكولاتة الغنية؟ في هذا الموضوع، سأشاركك وصفة بيتي فور العيد بالشوكولاتة مع مقاديرها السهلة لتتمتع بأطيب الحلويات في العيد.

استمتع بطعم العيد مع بيتي فور الشوكولاتة: وصفة لذيذة ومقادير سهلة

1. المقادير:

- 200 غرام زبدة طرية

- 3/4 كوب سكر ناعم

- بيضة واحدة

- 2 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- 200 غرام شوكولاتة للتزيين

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وقومي بتغطية صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية والسكر الناعم حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.

- أضيفي البيضة وفانيليا إلى الخليط واخلطي جيدًا.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.

- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز.

- اخبزي البيتي فور في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُحمر قليلًا.

- اتركي البيتي فور ليبرد قليلًا ثم اذببي الشوكولاتة على نار هادئة حتى تذوب تمامًا.

- غطّي كل بيتي فور بالشوكولاتة المذابة واتركيه يبرد تمامًا قبل التقديم.

3. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:

- قدمي بيتي فور العيد بالشوكولاتة في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء في احتفالات العيد.

ختام:

باستخدام هذه الوصفة اللذيذة والمقادير البسيطة، يمكنك تحضير بيتي فور العيد بالشوكولاتة في المنزل بسهولة وتتمتع بطعم لا يُقاوم في أجواء الاحتفال بالعيد. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع من تحب في عيد الفطر المبارك.