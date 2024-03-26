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استمتع ببيتي فور العيد بأسهل الطرق: وصفة بسيطة ولذيذة للاحتفال بالعيد

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استمتع ببيتي فور العيد بأسهل الطرق: وصفة بسيطة ولذيذة للاحتف

استمتع ببيتي فور العيد بأسهل الطرق: وصفة بسيطة ولذيذة للاحتفال بالعيد، تعتبر حلوى البيتي فور من الحلويات الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك. ولكن ماذا لو كنت ترغب في تحضيرها بنفسك في المنزل بطريقة سهلة وبمقادير قليلة؟ في هذا الموضوع، سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير بيتي فور العيد بالمقادير والخطوات البسيطة.

استمتع ببيتي فور العيد بأسهل الطرق: وصفة بسيطة ولذيذة للاحتفال بالعيد

1. المقادير:
  - كوب ونصف دقيق.
  - 3/4 كوب زبدة طرية.
  - 1/2 كوب سكر.
  - بيضة واحدة.
  - 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
  - رشة ملح.
  - سكر بودرة للتزيين (اختياري).

2. طريقة التحضير:
  - سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  - في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
  - أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا.
  - في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.
  - أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر والبيض واخلطيهما حتى تتكون عجينة لينة.
  - شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافات بينها.
  - ضعي الصواني في الفرن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.
  - بعد أن تبرد البيتي فور قليلًا، قومي بتزيينها برشة خفيفة من السكر البودرة.

3. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:
  - قدمي البيتي فور في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء في احتفالات العيد.

ختام:
باستخدام هذه الوصفة البسيطة والمقادير القليلة، يمكنك تحضير بيتي فور العيد بسهولة في منزلك والاستمتاع بطعم العيد في أجواء البيت. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع من تحب في عيد الفطر المبارك.

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استمتع ببيتي فور العيد بأسهل الطرق: وصفة بسيطة ولذيذة للاحتفال بالعيد