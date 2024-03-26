استمتع بالعيد مع بيتي فور اللذيذ: وصفة بسيطة ومقادير مثالية للتحضير في المنزل، تعتبر حلوى البيتي فور من الحلويات الشهيرة والمحبوبة التي لا غنى عنها في احتفالات عيد الفطر المبارك. ولكن ما أجملها عندما تُحضر في المنزل بمقادير بسيطة وطريقة سهلة. في هذا الموضوع، سنتعرف على وصفة سهلة ومقادير مثالية لتحضير بيتي فور العيد في المنزل، لتستمتع بأجواء الاحتفال مع عائلتك وأصدقائك.

استمتع بالعيد مع بيتي فور اللذيذ: وصفة بسيطة ومقادير مثالية للتحضير في المنزل

1. المقادير:

- 200 غرام زبدة طرية

- 3/4 كوب سكر ناعم

- بيضة واحدة

- 2 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- سكر بودرة (للتزيين)

2. طريقة التحضير:

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية والسكر الناعم حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

- أضيفي البيضة وفانيليا إلى الزبدة واخلطي جيدًا.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.

- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز مع ترك مسافات بينها.

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- ضعي الصواني في الفرن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بمجرد أن تبرد البيتي فور قليلًا، رشي السكر البودرة على الوجه.

3. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:

- قدمي البيتي فور في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء في احتفالات العيد.

ختام:

باستخدام هذه الوصفة البسيطة والمقادير القليلة، يمكنك تحضير بيتي فور العيد بسهولة في منزلك والاستمتاع بطعم العيد في أجواء البيت. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع من تحب في عيد الفطر المبارك.