استمتع بحلاوة العيد دون عناء: طريقة سهلة وسريعة لتحضير بيتي فور، في أجواء احتفالات عيد الفطر المبارك، لا يكتمل الاحتفال دون تواجد الحلويات اللذيذة، ومن بينها البيتي فور، الحلوى التي تحظى بشعبية كبيرة. ولكن ماذا لو كان بإمكانك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة دون عناء؟ في هذا الموضوع، سنتعرف على طريقة سهلة وسريعة لتحضير بيتي فور العيد.

استمتع بحلاوة العيد دون عناء: طريقة سهلة وسريعة لتحضير بيتي فور

1. المكونات:

- 200 غرام زبدة طرية

- 3/4 كوب سكر ناعم

- بيضة واحدة

- 2 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

- سكر بودرة (للتزيين)

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية واجهزي صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية والسكر الناعم حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيضة والفانيليا إلى الخليط واخلطيهما جيدًا.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.

- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز.

- اخبزي البيتي فور في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُحمر قليلًا.

- بمجرد أن يبرد البيتي فور قليلًا، رشي السكر البودرة على الوجه.

3. الاستمتاع بالحلوى:

- قدمي البيتي فور في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء.

ختام:

مع هذه الطريقة السهلة والسريعة، يمكنك الآن تحضير بيتي فور العيد بسرعة ودون عناء في منزلك. جربي هذه الوصفة وشاركي الفرحة مع الأحباء في عيد الفطر المبارك.