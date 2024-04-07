موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في البحرين، عيد الفطر هو مناسبة دينية واجتماعية مهمة في مملكة البحرين، حيث تعتبر فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع البحريني.

تتميز احتفالات عيد الفطر في البحرين بالعديد من العادات والتقاليد التي تعكس الهوية الثقافية والدينية للشعب البحريني. إليك نظرة عامة على احتفالات عيد الفطر في البحرين:

تاريخ عيد الفطر : سيكون يوم الأربعاء، 10 أبريل (أفريل / نيسان) 2024 .

: سيكون يوم الأربعاء، . شهر شوال : يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا.

: يوافق اليوم الأول من شهر شوال 1445 هجريًا. موعد صلاة العيد في البحرين سيكون بعد شروق الشمس بنحو 15-20 دقيقة.

يمكن أداء صلاة العيد في المسجد أو في المنزل مع الأسرة إذا كان ذلك أكثر ملاءمة للمصلي.

تذكير: يُفضل التحقق من مواقيت الصلاة في المسجد القريب منك للتأكد من الوقت الدقيق لصلاة العيد.

عيد فطر سعيد لكم جميعًا! 🌙🕌

عيدكم مُبارك.. موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هجريًا في البحرين

1. صلاة العيد: تبدأ مراسم احتفال عيد الفطر في البحرين بأداء صلاة العيد في المصليات والمساجد المخصصة، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية في الصباح الباكر. تُعتبر هذه الصلاة فرصة للتلاحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

2. التبارك والتهاني: بعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يصافحون بعضهم البعض ويعبرون عن تمنياتهم بالسعادة والخير.

3. الزيارات الاجتماعية: تشهد أيام عيد الفطر زيارات متبادلة بين الأهل والأصدقاء والجيران، حيث يتبادلون الزيارات لتبادل التهاني والاحتفال معًا. وتُعتبر تقديم الزيارات وتبادل الضيافة جزءًا مهمًا من تقاليد العيد في البحرين.

4. الطعام والحلويات: تتخلل احتفالات عيد الفطر تناول وجبات غنية وتقديم الحلويات التقليدية مثل الكعك والمعمول والبسبوسة واللقيمات. كما يُعتبر تناول وجبة الإفطار الأولى بعد شهر من الصيام لحظة خاصة جدًا، حيث يتجمع الأهل والأحباب لتناول الطعام معًا والاحتفال بانتهاء شهر رمضان.

5. الأنشطة الترفيهية: تشهد البحرين في أيام عيد الفطر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل المهرجانات والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمسابقات. وتضيف هذه الفعاليات جوًا من البهجة والسرور إلى احتفالات العيد في البلاد.

بهذه الطريقة، تعكس احتفالات عيد الفطر في البحرين الترابط الاجتماعي والروح الدينية والتقاليد الثقافية التي تميز المجتمع البحريني، وتجعل من احتفالات العيد فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع.