الفسيخ ومرضى ارتفاع ضغط الدم: توخي الحذر

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الفسيخ ومرضى ارتفاع ضغط الدم: توخي الحذر

الفسيخ ومرضى ارتفاع ضغط الدم: توخي الحذر، تناول الفسيخ، هذا الطبق التقليدي الشهير في بعض المجتمعات خاصة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، قد يشكل خطرًا على صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم. فعندما يكون لدى شخص ارتفاع في ضغط الدم، يجب أن يكون حذرًا في اختيار أنواع الطعام التي يتناولها، لأن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من مشاكلهم الصحية. 

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية بعض الأضرار المحتملة لتناول الفسيخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم:

الفسيخ ومرضى ارتفاع ضغط الدم: توخي الحذر

1. ارتفاع محتوى الصوديوم: الفسيخ يحتوي على كميات عالية من الصوديوم، وهذا يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم، مما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

2. ارتفاع محتوى الدهون: الفسيخ يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وخاصة الدهون المشبعة، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. ارتفاع محتوى البروتين: قد يحتوي الفسيخ أيضًا على كميات كبيرة من البروتين، والتي يمكن أن تسبب زيادة في حمل الكلى وتدهور وظائفها.

بناءً على ذلك، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تجنب تناول الفسيخ أو تقليل كمية تناوله إلى الحد الأدنى الممكن، والتحدث مع طبيبهم للحصول على نصائح تغذوية مناسبة وتجنب أية مشاكل صحية محتملة.

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