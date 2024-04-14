القوة الضاربة تحكم تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة نظيره المارد الأحمر، ضمن منافسات الدوري العام.

نجم الزمالك السابق يتوقع الفائز بلقاء القمة

فقرة بدنية خاصة بمران الزمالك لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة القمة أمام الأهلي

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي، مساء غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك الأهلي الزمالك الاهلي والزمالك الدوري المصري

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